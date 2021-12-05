بسمة وهبة عن حوار السيسي وذوي الهمم: أنا شفت أب مش رئيس

قالت الإعلامية بسمة وهبة، الحوار الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم في احتفالية «قادرون باختلاف» كان عفويا جدًا: «أنا شفت النهاردة أب بيتكلم مع أولاده مش رئيس، بقى ليهم كبير».

وأضافت في أول ظهور لها ببرنامجها «90 دقيقة» على قناة المحور، بعد تعرضها لوعكة صحية: «الرئيس النهاردة كان عنده هموم كتير، وممكن نشوف له ابتسامة مجاملة، لكن النهاردة الرئيس أدخل السرور على قلوبهم، وأدخل السرور على قلبه، كان بيضحك ومبسوط من قلبه».

ما يقدمه الرئيس لذوي القدرات الخاصة لم يحدث خلال 100 عام

وتابعت الإعلامية أن الرئيس السيسي غيّر وجهة نظر المجتمع المشوهة تجاه أصحاب القدرات الخاصة، إذ وصفهم بأنهم كنز حقيقي من الله سبحانه وتعالى، مؤكدةً أن الدولة لم تقدم تشريعات أو اهتمام أو التمكين أو الدمج لذوي القدرات الخاصة بمثل ما يحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو خلال 100 عام مضت: «ربنا بيراضي اللي بيراضي الناس وبيجبر بخاطره زي ما جبر بخواطر هؤلاء الملائكة».

الأسئلة كانت تلقائية

وأشارت إلى أن أسئلة المشاركين في الاحتفالية من ذوي الهمم كانت تلقائية، وردّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا إن مشروع حياة كريمة هو الأعظم لأنه يغير حياة ملايين المصريين، مؤكدةً أن الحوار كان عفويا و«من القلب» وأظهر جوانب إنسانية في حياة الرئيس مثل حبه للعبة الطيار وحديثه الإنساني عن والديه وأمنيته في صغره بأنه كان يرغب في أن يصبح طيارا.