بسمة وهبة عن تقديم عبدالرحمن عرام حلقة «90 دقيقة»: «والدته بكت»

رحبت بسمة وهبة، بـالشاب عبدالرحمن عرام، من ذوي الهمم الذين شاركوا في احتفالية «قادرون باختلاف» بالأمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شارك معها في تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور.

كان متوترًا في البداية

ووصفت«وهبة» الحالة التي كان عليها الشاب عبد الرحمن عرام، قبل تقديمه البرنامج، وظهوره أمام الكاميرا، قائلة: «عبدالرحمن كان متوتر شوية، وكنا قلقانين عليه، لكن سيبناه يبدأ تقديم البرنامج لوحده عشان يعتمد على نفسه، وأول ما بدأ كنت متوترة ووالدته بكت، ومكنتش أتصور إنك شاطر زي كده».

مكنش حد راضي يكلمني لكني اتغيرت

وأعرب عبدالرحمن عن سعادته بتواجده في البرنامج، قائلًا إنه سبق له العمل في الراديو: «مكنش حد راضي يكلمني وكنت أتعرض لانتقادات كثيرة، لكني اتغيرت بالتدريب ووالدتي كان لها دور كبير معي، وأي حد كان بيقول كلمة عليّ، كانت بتقف في وشه، وكانت تقولي اللي يزعلك هتقدر ترد عليه بنجاحاتك».

تدريبات مكثفة ومؤتمرات كثيرة غيرت حياة عبدالرحمن

وأضاف، أنه خضع لتدريبات مكثفة وحضر مؤتمرات لمعرفة الكثير عن ذوي الهمم: «اختلطت بهم كثيرًا في بروفات احتفالية قادرون باختلاف، وشعرت أن كلنا واحد، ولا فرق بيننا وغيرنا، ومن ينتقدنا هو المختلف».

وشارك عبدالرحمن عرام في تقديم حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، ووجّه الشاب رسالة مؤثرة لوالدته على الهواء، قائلًا: «أمي كل حياتي، وبقت تقول إن ابني مفيهوش مشكلة وقدرت أعالجه وأظهر بيه قدام الناس، وكانت بتقوي ثقتي في نفسي».