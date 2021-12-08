التنمية المحلية: يتم حصر آثار موجة الطقس السيئ في المحافظات وعلاجها

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تنسيق بين المحافظات وهيئة الطقس وغرفة إدارة الأزمات في وزارة التنمية المحلية، منذ 3 أيام، مع تنويهات بالبعد عن بعض البلكونات المتهالكة، والبعد عن لافتات الإعلانات.

وفاة مواطن نتيجة سقوط شجرة عليه

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي ضوان، أن هناك حصر بسقوط بعض أعمدة الإنارة في قرية بالغربية، بجانب سقوط شجرة في الشرقية على شخص يمر تحتها، ما أدى إلى وفاته، لافتا إلى أنه كانت تأكيدات لمنع التجمعات في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بسبب سقوط الأمطار فيها بشدة مع إغلاق الموانئ فيها.

تنسيق بين التنمية المحلية والمحافظات

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن محافظات كفر الشيخ والإسكندرية شهدت سقوط أمطار مما دفع وزير التنمية محمود شعراوي إلى التنسيق مع المحافظين للتعامل وقت سقوط الأمطار.

طقس سيئ في مختلف المحافظات

وتعرض محافظات الجمهورية إلى موجة من الطقس السيئ بدأت أمس، ما أدى إلى وجود أتربة ورياح شديدة تسببت في اصفرار السماء وتأجيل الدراسة في 3 محافظات خشية تعرض الطلاب إلى مكروه.

تنسيق مستمر

وذكر قاسم في تصريحات لـ«الوطن» سابقة: «التنسيق مستمر بين غرف العمليات بالمحافظات والغرفة المركزية بوزارة التنمية المحلية على مدار اليوم، مع انتشار معدات شفط المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى طبقا لخطة الانتشار للمعدات لمواجهة موجة الطقس المتوقعة، لكن على المواطنين توخي الحذر وتجنب السرعات على الطرق والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات وعدم السير تحت شرفات العقارات».