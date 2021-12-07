«التنمية المحلية»: تعطيل الدراسة بمحافظتين.. وطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس التي تضرب البلاد اليوم وغدا، لافتا إلى تعطيل الدراسة في محافظتي مطروح والإسكندرية بسبب سوء حالة الطقس.

متابعة التقلبات الجوية

وأضاف «قاسم»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن غرفة عمليات الوزارة تتواصل باستمرار مع المحافظات والأرصاد الجوية لمتابعة أي تقلبات جوية، والتعامل مع الموقف على أرض الواقع، لافتا إلى أن الإسكندرية تتعرض لرياح شديدة باردة على أنحاء المحافظة، كما تواجه مطروح رياحا شديدة محملة بالأتربة على مطروح، وسيدي براني، مشيرا إلى أن باقي المحافظات بها استقرار في حالة الطقس مع انخفاض درجات الحرارة، وانتشار معدات الشفط والكسح والبدالات للأحياء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع أي طارئ.

تعطيل الدراسة

وأشار إلى أن كل محافظ مسئول عن صدور قرار تعطيل الدراسة من عدمه في محافظته وفقا لحالة الطقس والتقلبات الجوية والأمطار، وتأثير ذلك على المواطنين، ويتم تقدير الموقف وإصدار قرار بناء على ذلك؛ حفاظا على الصالح العام وحماية المواطنين والطلاب.

تعليمات لرؤساء الأحياء

وأوضح أن هناك تعليمات لرؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية بالنزول للشارع، ومتابعة أي تطورات، والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين، خاصة ما يتعلق بالأمطار، ومتابعة انتشار سيارات الشفط مع استمرار عمليات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار.