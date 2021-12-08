أحمد عز وعمرو دياب وكهربا بـ حفل زفاف ابنة المحامي أشرف عبد العزيز

شارك الفنان أحمد عز، ولاعب النادي الأهلي محمود كهربا، أشرف عبد العزيز المحامي فرحة زفافه ابنته، الذي يقام الآن، فضلا عن تواجد الفنان عمرو دياب، وكابتن النادي الأهلي وليد سليمان.

يذكر أن المحامي أشرف عبد العزيز هو الممثل القانوني، لـ أحمد عز، ومحمود كهربا لاعب الأهلي، لذا قرر الثنائي مشاركته فرحته.

من هو أشرف عبد العزيز

يعد المحامي أشرف عبد العزيز محاميا للعديد من المشاهير، ويعرف عنه الربح دائما في معاركه القانونية، وكانت هناك شائعات حول خطوبة ابنة المحامي أشرف عبد العزيز لـ الفنان أحمد عز منذ عام تقريبا.

وهدد المحامي أشرف عبد العزيز مروجي تلك الشائعات بمحاكمة قانونية، الذين شهروا به وموكله وحياتهم الشخصية.

أبرز معارك أشرف عبد العزيز القانونية

المحامي أشرف عبد العزيز كان يخوض المعارك القانونية لـ أحمد عز وزينة، وحصل على حكم البراءة للفنان أحمد عز فى واقعة اتهامه من الفنانة زينة بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق بالساحل الشمالي، وقضت المحكمة بحبس شقيقة زينة، السيدة نسرين رضا إسماعيل مرسى شلبى ستة أشهر مع الشغل كفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

فضلا عن معاقبة شقيقها المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسى شلبى بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامهما بالمصاريف الجنائية في واقعة اتهامهما بالاعتداء على الفنان أحمد عز داخل فندق بمنطقة الساحل الشمالي، كما قضت المحكمة ببراءة عز من كافة الاتهامات التي وجهها له من قبل شقيقا الفنانة زينة والزامهما بالمصاريف.