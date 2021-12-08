حركة تغييرات وتجديدات بين قيادات الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تجديد تعيين الدكتور أحمد عبدالرؤوف محمد علي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية.

كما اعتمد الوزير، تجديد تكليف الشيخ أحمد عبدالمنعم عبدالرحمن عبدالرحيم، بتسيير أعمال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد طلعت رشاد البيطار، بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال المشتريات والمخازن، ووليد محمد طه بحيري، بتسيير أعمال الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.