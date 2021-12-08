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محمود مسلم

حركة تغييرات وتجديدات بين قيادات الأوقاف

كتب:

إسراء سليمان
11:23 ص | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تجديد تعيين الدكتور أحمد عبدالرؤوف محمد علي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية.

كما اعتمد الوزير، تجديد تكليف الشيخ أحمد عبدالمنعم عبدالرحمن عبدالرحيم، بتسيير أعمال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد طلعت رشاد البيطار، بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال المشتريات والمخازن، ووليد محمد طه بحيري، بتسيير أعمال الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.

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