الأوقاف تصدر أول كتاب عن إنجازات ذوي الهمم بطريقة برايل

أصدرَت وزارة الأوقاف، أول كتاب يتحدث عن إنجازات ذوي الهمم ضمن سلسلة «رؤية» للنشء بعنوان «القفز فوق الصعاب» بطريقة «برايل»، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بذوي الهمم، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان منذ قليل، أنَّ الكتاب من إعداد الكاتب أحمد سويلم، وقد قدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها: إنَّ هذا الكتاب يعد أنموذجًا متميزًا في تقديم نماذج عظيمة تحدت الصعاب، وأكّدت أنَّه لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، وأن الإنسان بما مَنَّ الله (عز وجل) عليه من النعم وما اختبره في بعضها قادر إذا تحلى بالعزيمة والإرادة على تخطي الصعاب.

نماذج مشرفة لمتحدي الإعاقة والصعاب

وتابع: كما يبين أنَّ متحدي الإعاقة أو ذوي القدرات الخاصة - كما يطيب لنا أن نطلق عليهم - قد أسهموا إسهاما بارزًا في صنع الحضارة الإنسانية عبر التاريخ الإنساني بعصوره وبيئاته المختلفة.

وتابع: «لتأكيد أن الإنسان هو الإنسان في مختلف العصور والحضارات قدم الكتاب نماذج مشرفة لمتحدي الإعاقة والصعاب من مختلف العصور والحضارات، فهم وإن اختلفت بيئاتهم وحضاراتهم وثقافاتهم فإنهم قد اشتركوا جميعا في قوة الإرادة والعزيمة، وإعطاء أنموذج مشرف للتعامل مع الصعاب والتحديات، وأعطوا مثالاً شديد التميز في فتح باب الأمل واسعًا لأنفسهم ولغيرهم من ذوي الهمم العالية».

واستكمل: «جاء الكتاب مفعمًا بالدروس والعبر، ليس لذوي الهمم وحدهم، بل لكل من يبحث عن التميز في ذاته، ويطمح أن يكون علامة بارزة في التاريخ الإنساني، أو أن يقدم خدمة جليلة لوطنه وللإنسانية».

الكتاب كان قد صدر ضمن سلسلة «رؤية» للنشء، وجار ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

كتاب الأوقاف عن ذوي الهمم بطريقة برايل

وأوضح أنَّه في إطار جهود الأوقاف الرامية لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، تعلن وزارة الأوقاف انطلاق فعاليات الأسبوع الأول لمبادرة «حق الطفل» كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، وتقام أولى فعاليات المبادرة بعشرين مسجد كمرحلة أولى.

الأوقاف تطلق سلسلة «علم طفلك» بلغة الإشارة

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بذوي الهمم أطلقت وزارة الأوقاف سلسلة «علم طفلك» لغة الإشارة، ويسرنا أن ننشر أول هذه الفيديوهات التي تم ترجمتها إلى لغة الإشارة بعنوان: «الله خالق كل شيء» عبر الرابط التالي من هنا.