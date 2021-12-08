أمين عام الأمم المتحدة في العزل الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

قالت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس»، إنَّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وضع نفسه في عزل صحي لبضعة أيام، بعدما خالط مسؤولًا في المنظمة الدولية، تبين لاحقًا أنَّه مصاب بفيروس كورونا.

وتابعت المصادر أنَّ جوتيريش، 72 عامًا، ألغى كل التزاماته الحضورية، وكان من المفترض أن يحل جوتيريش العام، مساء اليوم، ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن، كما كان من المقرر أن يشارك غدًا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يرأسه رئيس النيجر، محمد بازوم، ويتمحور حول تحديات الإرهاب والتغير المناخي.

جوتيريش تلقى الجرعة الثالثة المعززة

ومنذ أيام، أعلن لمتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنَّ جوتيريش تلقى مؤخرًا جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا، بعد أن تردد طويلًا في الإقدام على مثل هذه الخطوة، في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقي الجرعة الأولى.

جوتيريش انتقد قيود السفر

كان جوتيريش قد انتقد، منذ أيام، قيود السفر التي فرضتها دول لمواجهة جائحة كورونا بأنها ليست عادلة وغير فعّالة، وقال إن تلك الإجراءات ليست فقط غير عادلة وذات طابع عقابي قاس، وإنما أيضا غير فعالة، وأضاف في تصريحات أن الطريقة الوحيدة لتقليل خطر انتقال العدوى مع السماح باستمرار حركة السفر والأنشطة الاقتصادية هي فحص المسافرين بشكل متكرر.

كما وصف سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأنَّه «أمر لا أخلاقي وغبي»، مضيفًا أنَّ ذلك يفتح الطريق لظهور متحوّرات قد تكون خطيرة، وأن ذلك يسمح للنسخ المتحوّرة بالتطور بحرية مما يؤدي إلى وفاة ملايين آخرين وإطالة أمدّ الانكماش الاقتصادي، وأكد إمكانية يمكن تطعيم 40% من سكان العالم بنهاية العام.