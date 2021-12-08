جار «سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة أمام النيابة (10): «كان بيجري ورا مراتي»

تواصل «الوطن» نشر نص التحقيقات في حادث جريمة الإسماعيلية، والمتهم فيها عبد الرحمن نظمي، المعروف إعلاميا بـ «سفاح الإسماعيلية»، بعدما أقدم على قتل المجني عليه أحمد حلمي، ذبحا وطعنا، وفصل رأسه عن جسده، بالطريق العام في شارع البحري بالإسماعيلية، ظهر 1 نوفمبر الماضي، وهي القضية التي من المقرر أن تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية، الحكم فيها، صباح غد الخميس، بعد جلستي محاكمة.

اعترافات جار سفاح الإسماعيلية

ومن بين الشهود الذين استمعت لهم النيابة العامة، «ياسر.م»، وهو أحد جيران المتهم، الذي كشف عن تصرفات غريبة قام بها المتهم قبل ارتكابه للجريمة، ومنها ملاحقة زوجته في الشارع، قبل شهر ونصف من الواقعة، فضلا عن خوف الأطفال من تصرفاته الغريبة، وشرع المحقق في سؤال الشاهد عن الآتي:

س: ما سبب حضورك لسراى النيابة اليوم؟

ج: أنا جاي النهاردة عشان أشهد باللي أعرفه.

س: ما هى طبيعة علاقتك بالمتهم عبد الرحمن نظمي تحديدًا؟

ج: جاري في المنطقة اللي أنا ساكن فيها.

س: ما معلوماتك عن المتهم عبد الرحمن نظمي؟

سفاح الإسماعيلية ليس مريضا نفسيا

ج: اللي أعرفه عن عبد الرحمن، إنه زمان كان شاب كويس، ومن نحو ثلاثة أو أربعة أشهر، بدأ يمشي في سكة المخدرات، والمنطقة كلها كانت بتتكلم عليه، وحتى سمعت كمان إنه راح مصحة لعلاج الإدمان وقعد فيها شوية وبعد كده خرج، واللي أعرفه عن أنه بيتعاطى نوع مخدر بيخلي الشخص يعمل تصرفات غريبة، وأنا عمري ما لاحظت ولا سمعت عن أنه مريض نفسي ومجنون، ده كل اللي بيعمله، واللي عمله في الراجل اللي اتقتل زي ما موجود في الفيديو المتداول على الفيس، أكيد بسبب شربه للمخدرات.

س: منذ متى بدأت أعراض تعاطيه للمواد المخدرة في الظهور عليه؟

ج: من نحو 3 أو 4 أشهر تقريبًا.

س: كيف تلاحظ لك تعاطيه للمواد المخدرة؟

ج: الناس كلها في المنطقة كانت بتتكلم عليه كتير، وبتقول إنه بيشرب مخدرات، ده حتى بنتي الصغيرة كانت بتخاف تمشي في الشارع منه؛ لأن المخدرات اللي بيشربها كانت بتخليه يعمل حاجات غريبة وتخوف الناس منه.

س: هل ظهرت على المتهم ثمة دلالات أخرى تدل على تعاطيه للمواد المخدرة؟

ج: أيوه.

س: ما هى تلك الدلالات تحديدًا؟

ج: أول حاجة عبد الرحمن شكله اتغير وخس، وتاني حاجة كنت بشوفه في الشارع بأوقات غريبة وكان بيغني ويأذن في نفس الوقت.

س: هل شاهدت المتهم حال تعاطيه لتلك المواد المخدرة؟

ج: أنا مشوفتوش وهو بيشربه بس مرة شوفت في إيده الجهاز اللي بيشربوا به الشابو.

س: ما ظروف إبصارك لتلك الوسيلة تحديدًا؟

ج: من نحو 40 يومًا، كنت مستنى مراتي على أول الطريق عشان تديني حاجة لقيتها اتصلت عليا وبتقولي إلحقني في واحد ماشي ورايا، روحتلها بسرعة فشوفت عبدالرحمن فبقوله إيه اللي ممشيك ورا مراتي؟، قالي مكنتش أعرف إنها مراتك، وقالي هات سيجارة من معاك وساعتها شوفته ماسك في إيده حاجة زجاج، ولما روحت الموقف بسأل إيه الحاجة اللي ممكن تستخدم في شرب المخدرات قالولي الزجاج ده الناس بتشرب به الشابو.