محب كاسر.. رحلة فنية عمرها 60 عاما انتهت بالسرطان

صورة مؤلمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، صاحبها وجهه مألوف وملامحه مصرية أصيلة، إنه الفنان القدير محب كاسر، أحد أشهر الفنانين الذي أدوا أدوارا ثانوية في السينما والدراما المصرية، والذي ظهر في الصورة التي نشرها ابنه، وهو يرقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، بعد إصابته بسرطان في الكلى وضعف في عضلة القلب، طالبا الجميع بالدعاء له للتخفيف عنه.

محب كاسر، هو أحد الفنانين الذين لم ينصفهم الفن قدر موهبتهم، على الرغم من أنه دخل مجال التمثيل منذ ما يزيد على 60 عاما، ولكنه نال شهرة بسيطة من وراء أعماله.

أدوار الفنان محب كاسر

ولد الفنان محب كاسر في 22 سبتمبر عام 1946، بمركز إسنا محافظة قنا، وشارك فيما يقرب عن 170 عملَا فنيَا، فبدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم «يوم الحساب»، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي، حتى بداية الثمانينات، ومن أشهر أعماله الفنية (الغريب والليل، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، الظالم والمظلوم، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، درس خصوصي جدَا).

لم تكن أعمال «محب» مقتصره على الأفلام والسينما فقط، لكنه شارك في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، فمن أشهر أعماله الدرامية التلفزيونية (أهل الهوى، سلسال الدم، بدون ذكر أسماء، ابن الليل، عصابة بابا وماما، ليالي الحلمية، عائلة الأستاذ شلش، عفاريت السيالة، المال والبنون)، ومن أشهر أعماله الإذاعية (بيت للحنان، الغريب والليل، إبن النيل، الخطة رقم13، النافذة المغلقة، إجري وإجري).

في مطلع ثمانينات القرن الماضي، اتجه محب كاسر، إلى الأعمال المسرحية، ومن أشهر أعماله المسرحية (خمس نجوم، الزوجة أخر من يعلم، الست هدى).

ميريهان ابنة الفنان محب كاسر، أكدت أنه تم نقله الى أحد المستشفيات داخل محافظة القاهرة، موضحةَ أن الفريق الطبي المشرف على علاجه اكتشف إصابته بورم على الكلى، موجهة كلامها الى كل من يحب والدها بتكثيف الدعاء له حتى يتماثل الشفاء مستردَا لعافيته.

وأشارت إلى زيارة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم عضو مجلس النقابة، وحرصهما على التواصل معها يوميَا من أجل الاطمئنان على حالة والدها الصحية ومعرفة كل التفاصيل عنه وعن استقرار حالته، موجهة لهما الشكر لدورهما خلال الفترة الماضية في أزمة أبيها الصحية.