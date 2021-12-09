من هو أولاف شولتس خليفة ميركل؟.. «نسخة متحورة منها» (صور)

بدأ المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس مهامه، أمس، خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسط تساؤلات عن حقيقة الشخصية التي حلت محل المستشارة القوية التي حكمت ألمانيا طوال 16 عاما.

شعر طويل وجواكت صوف

وفي تقرير بالصور، حاول موقع «دويتشه فيله» إعطاء فكرة عن المستشار الألماني وخلفياته، مشيرا إلى أنه ولد بأوسنابروك في 14 يونيو 1958، وكان والده تاجرا، ووالدته ربّة منزل، وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1975 وعمره 17 عاما، وآنذاك كان شعره طويلا، كما كان يعرف بارتداء جواكت صوفية، ويشارك في عدد كبير من المظاهرات السلمية.

وأشار التقرير إلى أن أولاف شولتس شق طريقه في درب السياسة بإصرار ودأب، وتغير الرجل بشكل ملحوظ في مسيرته؛ إذ شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب، وقاد حملة في الثمانينيات من أجل اشتراكية راديكالية، للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي.

نضوج في مجال الاقتصاد

وبالتوازي مع نشاطه الحزبي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون، وأسس عام 1985، مكتب محاماة متخصصاً في قانون العمل بهامبورغ، ومن خلال عمله تعلم آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك أثرا على شخصيته.

انطلقت مسيرة أولاف شولتس فعلياً عندما وصل الاشتراكي الديمقراطي، غيرهارد شرودر، إلى المستشارية في انتخابات 1998.

وانتُخب شولتس عام 1998 عضوا في البوندستاغ «البرلمان الألماني»، وأصبح أمينا عاما للحزب في 2002، وبعدها بـ3 أعوام انقسم اليسار الألماني بسبب تحرير سوق العمل، وهو ما سرّع هزيمة شرودر أمام أنجيلا ميركل، لكنه أعاد المستشارية إلى الاشتراكيين بعد 16 عاما من حكم المحافظين بقيادة ميركل.

رجل آلي!

وأشار تقرير دويتشه فيله، إلى أن أولاف شولتس يلقي خطبه بنبرة رتيبة أكسبته لقب «شولتسومات»، (أي شولتس الآلي)، ما يثير انزعاجه، وقال في معرض الدفاع عن نفسه: إنه يضحك أكثر مما يعتقد الناس.

وقال قبل فترة قصيرة لجريدة دي تسايت الألمانية: «أنا رصين وبراجماتي وحازم، لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر، داعيا إلى مجتمع عادل».

«نسخة متحورة» من ميركل!

في 2018 ومع توليه وزارة المالية، أصبح شولتس نائبا لميركل. ويقال إن عينه كانت على المستشارية منذ ذلك الوقت، ويستلهم شولتس من أسلوبها، حتى أنه يقلّدها في الإيماءات، خصوصا إيماءة يدها الشهيرة، إلى درجة أن صحيفة «تاغس تسايتونغ» اليسارية، وصفته بأنه نسخة متحوّرة من ميركل!

لمعان في زمن كورونا

وفي العام ذاته، خلف شولتس، المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله، وتولى وزارة المالية وواصل النهج المالي الصارم لهذا الأخير، لكن بعد بدء جائحة كورونا لم يتردد الأول في الخروج عن بنود الميزانية معتمدا السخاء في الإنفاق، وشعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية، وبذلك عرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في قلب المشهد ومقدمته.

المنقذ!

خسر شولتس معركته على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لأنه لم ينجح في كسب قلوب أنصار الحزب، فقد رغب الحزب آنذاك في قيادة ذات توجهات يسارية صريحة.

ورغم ذلك ظل الحصان الوحيد الذي يمكن لحزبه الرهان عليه للفوز بالمستشارية، وبخلاف التوقعات وقتها، تمكن من الفوز بسبب الطريقة الرصينة التي خاض بها حملته الانتخابية.

حب حياته

أولاف شولتس، 63 عاما، متزوج منذ عام 1998 من السياسية الاشتراكية الديمقراطية بريتا إرنست، 60 عاما، ويقول عنها إنها «حب حياته».

ويقيم الزوجان في بوتسدام بالقرب من برلين، وتشغل إرنست منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورغ، وليس لديهما أطفال.

ولشولتس شقيقين، هما ينس، 62 عاما، طبيب كبير، والآخر إنغو، 60 عاما، صاحب شركة متخصصة في تقنية المعلومات.

ملفات شائكة

تنتظر شولتس ملفات سياسية شائكة، ناهيك عن إدارة حكومة ائتلافية غير مسبوقة من 3 أحزاب «مع الخضر والليبرالي»، وبالرغم من أن الانسجام كان كبيرا أثناء محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، إلا أنها ستظهر لاحقا بالتأكيد، بحسب التقرير.