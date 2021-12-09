الحكومة تتخذ قرارا بإجراءات لمواجهة انتشار كورونا كتب: الوطن 12:20 ص | الخميس 09 ديسمبر 2021 مجلس الوزراء نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا. اقرأ المزيد: قرارات مجلس الوزراء اليوم.. 3 مشروعات قوانين لحماية حقوق الأطفال «التموين» تعلن موافقة مجلس الوزراء على المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية مجلس الوزراء يوافق على عدة مشروعات.. أبرزها تعديل أحكام قانون الطفل «قناة السويس» ينضم إلى البنوك المعلنة عن موقفها من قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء الحكومة كورونا فيروس كورونا الجريدة الرسمية