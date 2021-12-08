«الصحة» توقع بروتوكولا لتسهيل تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا

وقعت وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع شركة «هواوي» الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لدعم الوزارة بـ 300 جهاز تابلت، ضمن حملة «معًا نطمئن سجل الآن»، التي انطلقت في سبتمبر الماضي، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ووقع البروتوكول، كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدراية، ومدير عام الشراكات الاستراتيجية وشئون الاتصالات بشركة هواوي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد المقصود معاون وزير الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة، وهالة عرندة نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية بهواوي مصر، والمهندس محمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الاتصالات بالشركة.

تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك التعاون كان له دور كبير في تسهيل عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الفرق المتنقلة والأتوبيسات التي تجوب المحافظات ضمن حملة معًا نطمئن سجل الآن، التي دشنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في شهر سبتمبر الماضي، لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة.

وأشار إلى استمرار عمل حملة معًا نطمئن سجل الآن، من خلال مراكز تسجيل وتطعيم المواطنين المتمركزة داخل محطات مترو الأنفاق، وبعض الأسواق التجارية «المولات»، لافتا إلى أن أجهزة التابلت ساعدت الفرق القائمة على مراكز تلقي اللقاح من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، في القيام بمهام عملهم، وذلك في إطار حرص وزراة الصحة والسكان على التيسير على المواطنين لتلقي اللقاح.

هواوي تدعم مصر في التصدي لجائحة كورونا

وتابع «عبد الغفار»، أن ذلك يعد ثان تعاون مع شركة هواوي الصينية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، ودعمت الشركة مصر العام الماضي بـ 8 وحدات اتصال صوتي ومرئي طرفية، بالإضافة إلى وحدة أخرى مركزية، ومنصة دعم لتشغيل تلك الأجهزة، وذلك بقيمة 338 ألف دولار.

ومن جانبه، أعرب مدير عام الشراكات الاستراتيجية وشئون الاتصالات بشركة هواوي، عن سعادته بالتعاون مع مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، متطلعًا لمزيد من التعاون في العديد من المجالات خلال الفترة المقبلة.