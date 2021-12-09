ويزو: اشتغلت مدرسة ثانوي وكنت عايزة أطلع رقاصة وألعب مصارعة

حلت الفنانة ويزو ضيفة على الفنان أمير كرارة، في برنامج «سهرانين»، المذاع عبر فضائية «ON»، في لقاء لم يخل من الكوميديا، تحدثت خلاله عن بداياتها وطفولتها وتعليمها وأعمالها الفنية، وكشفت خلاله عن سبب تسميتها بـ«ويزو».

وقالت ويزو إن هذا الاسم يرجع لنوع لانشون كانت تأكله في طفولتها: «ويزو ده اسم لانشون كنت باخده معايا المدرسة، وماما كانت بتجيبهولي كتير، وأخده معايا كتير في المدرسة، وكان لانشون طلع قبل الشيكي دودو».

لا دي صدمة فعلاً مش هزار... السبب الغريب جداً لتسمية ويزو بالأسم ده #سهرانين pic.twitter.com/T8xDe0qhbt — ON (@ONTVEgy) December 8, 2021

اشتغلت مدرسة كيميا للثانوية العامة

وأوضحت «ويزو» أنها تخرجت في كلية التربية - قسم الكيمياء، وعملت كمدرسة كيمياء للثانوية العامة: «أنا والله ما أعرف قالوا لي هتخشي كيميا قولت ماشي ودخلت ودرست واتخرجت لقيت نفسي بدرس لـ70 ولد في الفصل، حاجة جميلة، وثانوي يعني احنا الاتنين طول بعض، وقولت يعني أتعامل وأنا بحب الكيمياء أصلا عشان أعرف الحاجة دي مصنوعة من ايه؛ لأن الكيمياء هي عبارة عن مادة بتشرح تركيب الأدوات من ايه».

صدفة قادتها لمجال التمثيل

وكشفت عن الصدفة التي قادتها لمجال التمثيل، موضحة أن البداية كانت في مسرح الجامعة: «البداية كنت في مسرح الجامعة وكنت باخد في الترم الواحد 13 مادة، وقولت فيه ايه يا جماعة هنمتحن 3 أيام في الأسبوع، وحاجة تجيب تعب أعصاب، وأنا معدية في الجامعة لقيت كشك فيه شوية ناس قاعدين بياكلوا ودخلت لهم وقالوا لي احنا فريق التمثيل في الجامعة واللمة الحلوة الجميلة شدتني، ودخلت قالولي فريق التمثيل، وفي الأول قولت عشان المواعيد والمحاضرات وفضلت 3 سنين أمثل وأمي متعرفش، أبويا بس اللي كان عارف وأمي كانت رافضة».

كنت عايزة أشتغل رقاصة وألعب مصارعة

وتحدثت «ويزو» عن رد فعل والدتها، حينما علمت بأنها تمارس التمثيل على مسرح الجامعة: «لما عرفت في الجامعة قالت لو جبتي مادة مش هتمثلي تاني، وكان بالنسبة لها يعني ايه تمثيل ويعني ايه تمثلي وتخرجي وأمي دخلتي تربية وهي اللي اختارت لي القسم عشان أطلع مدرسة عشان المدرسين ليهم مستقبل».

وكشفت عن أمنياتها، قائلة: «كنت عايزة 3 حاجات وشتغل طباخة واشتغل رقاصة وكنت عايزة أدخل المصارعة وكنت عاملة ميل باسم بيج ويزو على وزن بيج شو وكنت حاسة ان احنا الاتنين بينا حاجة».