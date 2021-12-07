«ويزو» وحمودة وداوود حسين ضيوف أمير كرارة في «سهرانين» هذا الأسبوع

يحل الفنان الكويتي داوود حسين، والفنانة دينا محسن «ويزو» والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ضيوفا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تفاصيل إتقان داوود حسين اللهجة المصرية

يتحدث داوود خلال الحلقة، عن إتقانه للهجة المصرية، وأغرب الأدوار التي قدمها خلال مسيرته، فضلا عن ذكريات طفولته مع والديه، وكسبه للمال بسبب موهبة التقليد.

وتتناول «ويزو» أثناء اللقاء، مسيرتها الفنية، وبدايتها في عالم الفن، وأبرز المواقف الطريفة من حياتها الشخصية والمهنية، فضلا عن العلاقة بالزملاء والزميلات في الوسط الفني.

عبد الباسط حمودة يستعيد ذكرياته مع نجوم الفن

ويتحدث عبد الباسط حمودة بدوره، عن بداياته وذكرياته مع كبار نجوم الفن، ويقدم العديد من الأغنيات على مسرح «سهرانين»، وسط تفاعل الجمهور داخل الاستوديو.

يبث برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً.