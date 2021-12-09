انتهاء نوة قاسم في مطروح بعد 48 ساعة.. توقف الرياح والعواصف الترابية

عادت الأحوال الجوية في محافظة مطروح إلى الاستقرار مرة أخرى بعد أن ضربت «نوة قاسم» مطروح واستمرار سوء حالة الطقس من عواصف ترابية غطت سماء 8 مدن في مطروح من مدينة «الحمام» شرقا ومرورا بالعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية مع الشقيقة ليبيا.

استقرار حالة طقس مطروح

ويشهد طقس مطروح، اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفضت سرعة الرياح إلى 14 كم / في الساعة، بعد أن سجلت أمس 62 درجة، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة إلى 78% لتسجل أعلى معدلاتها هذا الأسبوع، كما ارتفعت درجة الحرارة اليوم لتسجل 21 درجة بعد أن سجلت الأربعاء 19 درجة.

مطروح تستعد للأمطار بسيارات شفط

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن استعدادات محافظة مطروح لمواجهة الأمطار والسيول بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة و8 غرف عمليات فرعية في مجالس المدن، وتجهيز سيارات شفط ومواتير ومعدات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع الحماية المدنية للتوجه للمناطق التى توجد بها بؤر تجمع مياه حالة سقوط أمطار غزيرة.

تطهير مخرات السيول في مطروح

وقال محافظ مطروح، «انتهينا من أعمال تطهير مخرات السيول في المراكز والمدن التى تشهد أمطار غزيرة مثل السلوم وسيدي براني ومرسي مطروح، بالإضافة إلى تطهير الشنايش في وسط مدينة مرسى مطروح والشوارع الرئيسية وذلك لتصريف جميع المياه التي تتجمع على الطرق الداخلية والطرق السريعة والدولية، من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار بجانب سيارات الشفط ومواتير الرفع، لتجنب أي عوائق من شأنها إحداث أي شلل في السيولة المرورية داخل وخارج المدن خاصة على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي.