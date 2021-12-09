نصائح لتجاوز أضرار العاصفة الترابية لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر

شهدت مصر خلال الساعات القليلة الماضية، هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تزامنا مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، ما قد يتسبب في مشكلات صحية عديدة للمواطنين، وخاصة من يعانون من مشكلات ضيق تنفس وحساسية الصدر والأنف.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، في السطور التالية نصائح لتجاوز أضرار العاصفة الترابية، وفقا لما ذكره الدكتور عاطف عفيفي، استشاري الأمراض الصدرية لـ«الوطن»، لافتا إلى أن العاصفة تساعد في تقليل المناعة وتجعل الإنسان عرضة أكثر للإصابة بالفيروسات والبكتريا.

نصائح لتجاوز أضرار العاصفة الترابية لمرضى الجيوب الأنفية

ونصح «عفيفي»، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لهذا الجو خاصة في الساعات الأولى من الصباح حتى لا يصابوا بنزلات البرد، لافتا إلى أهمية متابعة النشرات الجوية ودرجات الحرارة بصفة دائمة وتحذيرات الأرصاد لكي يتوخوا الحذر.

ونصح استشاري الأمراض الصدرية، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية باتباع بعض الخطوات للتعامل مع العاصفة الترابية وتجاوز أضرارها وهي: «عدم الخروج من المنزل خلال العواصف الترابية إلا للضرورة القصوى، ارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل مع الحرص على غلق العينين والأنف».

كما يجب على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، الحرص على غسل الأنف والعين بالماء المالح، وحال حدوث مضاعفات عليهم استخدام مضادات حساسية وبخاخات الأنف وموسعات الشعب، وشدد استشاري الأمراض الصدرية، على ضرورة غلق جميع نوافذ وأبواب المنزل.

موعد انتهاء العاصفة الترابية واستقرار حالة الطقس

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد انتهاء العاصفة الترابية، لافتة إلى أنه بدءا من اليوم سيشهد الطقس تحسنا ملحوظا، كما تنتهي العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد على مدار الساعات الماضية.