استشاري يقدم نصائح لمرضى الحساسية خلال العاصفة الترابية: الزموا هذه الأشياء

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، تعليقًا على العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد حاليًا، يفضل أن يبقى مرضى الحساسية بالمنزل إذا أتيح لهم ذلك، ومن يضطر إلى الخروج للعمل خلال هذه الأجواء فعليه ارتداء كمامة، أو منديل مبلل، وارتداء نظارة شمسية وقاية للعين التي يمكن أنّ تتحسس بسبب الأتربة.

تعاطي الأدوية باستمرار

وأضاف «المغازي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أنّ مرضى الحساسية يجب عليهم تناول الأدوية الوقائية التي يتعاطونها باستمرار قبل الخروج إلى الشارع، وعندما ينتهون من أعمالهم عليهم العودة إلى المنزل مباشرة.

تناول المياه بكثرة

ونصح استشاري الأمراض الصدرية، بشرب المياه كثيرًا في هذه الظروف وأيضًا ضرورة أخذ حمامًا وغسل الوجه جيدًا، ويجب تنظيف الشراشف من الأتربة بشكل جيد، أما من تعافوا من فيروس كورونا، فإنهم مثل مرضى الأمراض الصدرية ويجب عليهم اتباع نفس الاحتياطات.

الابتعاد عن التدخين

وأشار إلى أنّ مرضى الحساسية والجيوب الأنفية يجب أن يبتعدوا عن التدخين سواء بأنفسهم أو الجلوس إلى جوار شخص يدخن، مشددًا على أهمية الالتزام بالأدوية الوقائية أو العقاقير التي يتعاطونها وقت الأزمات.

يذكر أن عاصفة رملية شديدة ضربت طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وتسببت في انعدام الرؤية، ما اضطر السائقين للسير ببطء شديد، وتشغيل خاصية الانتظار لمنع وقوع الحوادث.

ووصلت العاصفة إلى منطقة كوم أوشيم بمدخل مدينة الفيوم، ما دفع أهالي المحافظة للمطالبة بإغلاق طريق «القاهرة - الفيوم»، حفاظًا على أرواح المواطنين، وذلك لحين انتهاء العاصفة، كما طالب أولياء الأمور بتعطيل الدراسة غدًا الخميس لحماية الأطفال من موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.