رئيس جمعية مكافحة الصدر يقدم نصائح لمواجهة العاصفة الترابية «فيديو»

قدم الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر، عددًا من النصائح للمواطنين لمواجهة العاصفة الترابية، وأولها التزام المنازل إذا كان ممكنًا، معقبًا: «لو ممكن تعمل شغلك من البيت، خصوصًا في وقت شديد العاصفة زي النهاردة، وتابعوا بيانات الهيئة العامة للأرصاد، لو قالت إن العاصفة ستكون ممتدة فيجب ألا تنزلوا من المنازل إلا للضرورة».

ارتداء كمامة ونظارة سوداء

وأضاف «المغازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عبر تقنية البث المباشر، أنه يجب ارتداء كمامة، وتعود فورًا إلى المنزل بعد انتهاء العمل مباشرة، ونظارة سوداء لحماية العينين، ولا داع للبقاء في الشارع لفترة طويلة، وإذا كنت تعاني من الحساسية فيجب عليك تعاطي الأدوية التي تتناولها للوقاية من المضاعفات التي يمكن أن تحدث لك.

نصائح مهمة داخل المنزل

وتابع رئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر: عندما تعود إلى المنزل عليك أن تغسل وجهك بالماء والصابون، وتنظف مناخيرك بمحلول ملحي، وهذه كلها أمور مهمة، وداخل المنزل يجب إغلاق النوافذ بإحكام، والتخلص من الأتربة أولا بأول.

أما بالنسبة للمتعافين من فيروس كورونا، فأشار إلى أن التعافي من الإصابة يستغرق شهور، وتستمر بعض الأعراض مثل الكحة وضيق التنفس، وهذا عليه الالتزام بالنصائح السابقة للحفاظ على صحتهم خلال هذه الموجة، أما طلبة المدارس فيجب الاهتمام بنظامهم الغذائي، ومثل الخضار والفاكهة واللبن، لرفع مناعتهم، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وإذا كانوا يعانون من مرض الحساسية فيجب أن يحصلوا على الأدوية التي وصفها لهم الطبيب، ويجب أن يتجنبوا الأنشطة العنيفة والألعاب العنيفة.

كما نصح المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس، وارتداء الملابس الشتوية في ساعات البرد والصقيع، ويجب الاهتمام بغسل المفروشات يوميا لأنها تحمل الكثير من التراب، كما يجب تناول كميات كبيرة من المياه لأنها تسهل عمل الجهاز التنفسي، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التدخين لأنه من أهم أسباب حساسية الصدر.