السيسي يشيد بـ ميركل: شخصية عظيمة.. وتشرفت بالتعاون معها طوال 7 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه تشرف بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واصفًا إياها بـ«الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة».

الرئيس يشيد بإنجازات المستشارة الألمانية طوال مسيرتها السياسية

وأشاد الرئيس السيسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بما أنجزته أنجيلا ميركل طوال مسيرتها السياسية البراقة، وبالكثير الذي أنجزته لوطنهـا وشعبها وأوروبا والعالم».

السيسي: لن ننسى ما قامت به ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية

وتابع رئيس الجمهورية: «لن تنسى مصر حكومةً وشعباً ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وإنني إذ اعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة».