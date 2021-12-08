السيسي يشيد بافتتاح فروع لجامعات دولية بمصر: نقاتل من أجل تعليم حقيقي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح فروع لجامعات دولية عديدة في مصر، قائلًا: «لو الطالب اللي عندي لم يستطع أن يحقق المعايير للالتحاق بالكلية لن يحصل على الفرص، عشان يحصل على الفرصة لازم يكون متعلم طبقا للمستوى التعليم اللي بيتمّ القياس عليه، بيتمّ إجراء اختبار للكليات دي قبل الدخول، لو تعليمنا متواضع مش هنقدر نخش، حبينا نعمل ده في بلادنا هنا وهنعمل تاني، وهنفضل نقاتل من أجل التعليم الحقيقي في بلادنا هنا».

على العالم الإسلامي الانتباه للفكر المتطرف

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بقول للعالم الإسلامي انتبه تمامًا للفكر المتطرف الأحمق اللي الهدف منه إنه يدمرك ويدمر مستقبلك، زي ما هو دمر حاضرك، الإسلام ملهوش علاقة بالفكر الجامد والفكر المتطرف، اللي بيهدف لتدمير الشعوب وحضارتها».

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

النسخة الثانية لمنتدى التعليم العالي تنطلق تحت عنوان «رؤية المستقبل»

يُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».