«الصحة» توضح فوائد التبرع بالبلازما للمتبرع والمريض

كشفت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الفوائد العديدة التي تعود على كل من المتبرعين والمرضى بعد التبرع بالبلازما، لذا تستعرض «الوطن» الفوائد الكاملة سواء للمريض أو المتبرع.

فوائد التبرع بالبلازما للمتبرعين

وحددت وزارة الصحة والسكان فوائد التبرع بالبلازما كل من تبرع بها، والتي تتمثل في الآتي:

1 - تنشيط نخاع العظام.

2 - تقوية جهاز المناعة للشخص المتبرع بالبلازما.

3 - عمل المتبرع لتحاليل فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي، أ، ب، ج.

4 - تحليل نسبة بروتين الدم كل 4 أشهر.

5 - عمل تحليل فيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز» والزهري، وذلك بصفة دورية.

فوائد التبرع بالبلازما للمرضى

وكشفت وزارة الصحة والسكان، فوائد التبرع للمرضى بعد التبرع بالبلازما، وهي كالتالي:

1 - توفير لهم العلاج الآمن.

2 - تفادي المضاعفات التي قد تحدث نتيجة عدم توافر العلاج اللازم، وعلى سبيل المثال: إعاقة المفاصل لمرضى نزيف الدم.

3 - تفادي تليف الكبد والفشل الكبدي وذلك لمرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن.

مراكز تجميع البلازما على مستوى كافة محافظات الجمهورية

وفي السياق ذاته، حددت وزارة الصحة العديد من المراكز المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية من أجل مساعدة المواطنين على التبرع بالبلازما، ويأتي من أبرزها:

1 - المركز الإقليمي لنقل الدم في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

2 - المركز الإقليمي لنقل الدم في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

3 - المركز الإقليمي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

4 - المركز الإقليمي في محافظة المنيا.

5 - مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

ومن الجدير بالذكر، كانت وزارة الصحة قد أكدت أنه لا توجد أي أعراض جانبية مؤثرة للشخص المتبرع بعد انتهاء التبرع بالبلازما.