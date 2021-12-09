«الصحة» تعلن نصائح وإرشادات لمرضى السكر.. «لتجنب المضاعفات»

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم مع مرض السكر، فيوجد الملايين من أصحاب هذا المرض في كافة الدول، ويجب عليهم اتباع بعض النصائح والتعليمات والالتزام بها حتى لا يتعرضون لمضاعفات السكري.

وقدمت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح لمرضى السكر التي يجب عليهم اتباعها للسيطرة على هذا المرض.

نصائح لمرضى السكر

- سيطر على جلوكوز الدم، وضغط الدم.

- احرص على إجراء فحوصات منتظمة.

- استمع إلى المشورة الطبية.

- التزم بأخذ الدواء في مواعيده.

- احرص على الكشف المبكر والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.

أهم التحاليل الدورية اللازمة لمرضى السكر

كما ذكرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهم التحاليل والفحوصات المهمة التي يجب على مرضى السكر إجرائها وهي كما يلي:

1- وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول.

2- تحليل وظائف الكبد.

3- تحليل وظائف الكلى.

4- الهيموجلوبين السكري.

5- تحليل الدهون والكوليسترول في الدم.

6- فحص قاع العين.

7- تحليل زلال البول.

8- فحص القدمين.

9- الزيارة الدورية لكل من طبيب القلب والأسنان.

كما حذرت وزارة الصحة والسكان مرضى السكر، أصحاب هذا المرض المزمن، من عدم إجراء التحاليل والفحوصات التي حددتها الوزارة عبر بيان لها، لأن ذلك من شأنه أن يُعرض مريض السكر لحدوث العديد من المضاعفات، والتي يأتي من أبزرها ما يلي:

مضاعفات مرضى السكر

1- قد يؤدي مرض السكر عند إهماله إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

2- قد تصل مضاعفات مرض السكر الخطيرة إلى بتر الأطراف السفلية في بعض الحالات المزمنة.

3- ومن ضمن مضاعفات المرض السكتات الدماغية.

4- كما قد يصاب مريض السكر بالنوبات القلبية.

5- قد تصل مضاعفات مرضى السكر إلى الإصابة بالعمى.