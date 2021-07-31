«كيتونستا».. ابتكار صيدلانية بالدقهلية لأغذية مرضى السكر والسمنة

«لإنتاج أطعمة صحية لمرضى السكر والسمنة المفرطة، والصرع ومرضى حساسيات الأطعمة والجلوتين وحساسيات الألبان»، تمكنت الدكتورة نورهان صلاح، خريجة كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة المنصورة، عام 2019، من تصنيع أطعمة صحية، تساعد المرضى على تناول الحلويات والمخبوزات والأطعمة ذات النكهة والمذاق الجيد، دون أدنى حرمان، بعد أن استغلت العلم الذي تعلمته في إنتاج أطعمة بمواصفات خاصة وبمعايير محسوبة معملياًَ ومجربة، قبل طرحها في السوق، وهو ما أطلقت على مشروعها «كيتونستا»، الذي انتشر بشكل واسع في محافظتي القاهرة والدقهلية، وساعد على توفير منتجاتها في المحلات الكبرى.

نورهان تركت العمل بشركة أدوية لانتاج أطعمة صحية

بدأت الدكتورة نورهان حياتها العملية في شركة أدوية عالمية، إلا أن عقلها وقلبها كان مع إنتاج أطعمة لمرضى السكر والسمنة، فقدمت استقالتها من الشركة التي تعمل بها وتفرغت تمام لإنتاج مخبوزات وحلويات تكون خالية من الدقيق والزيوت الضارة بالجسم، وقابلت الكثير من الصعاب في البداية بتوفير مكنونات صحية وآمنة وبدأت في استيراد بعض المكونات من إنجلترا، إلا أنه مع مرور الوقت بدأت تعتمد على نفسها في إنتاج المكونات.

أطعمة آمنة خاصة للمرضى

رحلة نورهان في مجال إنتاج آمنة خاصة للمرضى بدأت من داخل بيتها في مدينة المنصورة، وانتقلت إلي معامل كليات الصيدلة والزراعة، وللوصول إلى منتج كان يحتاج الكثير من التجارب وحساب كميات الدهون والبروتين وغيرها من المكونات، حتى وصلت لأكثر من 100 منتج إلى الآن.

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تحدثت الدكتورة نورهان صلاح لـ«الوطن» قائلةً: «حلمت كثيراً بمشروع خاص بي، وكنت أعشق إعداد الأطعمة المميزة وبحرفية شديدة باستخدام العلم والمعرفة المكتسبة من الدراسة بكلية الصيدلة، وبدأت في إعداد وصفات صحية جديدة ومبتكرة تساعد العديد من مرضى التغذية، وبدأت من داخل مطبخي الخاص، ثم معمل صغير لإنتاج الأطعمة، ونشرت منتجاتي عبر صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتطور الأمر إلى عرض منتجات في محلات كبرى بالقاهرة والدقهلية».

وأضافت «نورهان» أنها أطلقت على مشروعها اسم «كيتونستا»، وبدأت فى ابتكار العديد من الوصفات الجديدة التي اعتمدت فيها على حل مشكلة التحدي الكبير الذي يواجه كل من يبدأ في حمية صحية، من حرمان من الحلويات والمخبوزات والأطعمة ذات المذاق الحلو، وتم استبدال الدقيق الضار للجسم بدقيق اللوز، الذي تقوم بتصنيعه بنفسها، واستبدال الدهون الضارة بالدهون الطبيعية والمكسرات، واستخدام سكر «ستيفيا» و«اريثريتول» في صناعة الحلويات والمخبوزات والأطعمة، ووصلت منتجات «كيتونستا» إلى نحو 100 منتج صحي وشهي، ومحسوب السعرات والقيمة الغذائية.

وأشارت إلى أن منتجات «كيتونستا» انطلقت من مطبخها الخاص، بدعم زوجها الصيدلي، إلى معمل صغير، كما قامت بتدريب عدد من الشيفات، وساهمت في فتح أبواب رزق لعدد من الشباب في بداية حياتهم.