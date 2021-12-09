خسائر الإسكندرية خلال العاصفة.. انهيار أسوار الكورنيش وأعمدة الإنارة

سببت عاصفة الإسكندرية في خسائر عديدة للمدينة الساحلية التي عانت من ارتفاع الأمواج من مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء، مع رياح شديدة بلغت سرعتها 70 كم في الساعة الأمر الذي نتج عنه انهيار أسوار الكورنيش في مناطق متفرقة وأعمدة الإنارة والإعلانات، بالإضافة إلى الحواجز الخشبية للشواطئ على الرغم من الاستعداد المسبق بوضع حواجز خرسانية لمواجهة ارتفاع الأمواج إلا أن ذلك لم ينجح بالشكل الكامل في ظل عاصفة شديدة على عروس البحر الأبيض المتوسط.

خسائر بسبب ارتفاع أمواج البحر

البداية من شرق الإسكندرية وبالتحديد مع خسائر ارتفاع أمواج البحر التي سببت موج انهيار السور أمام بير مسعود سيدي بشر، وأجزاء من المقاعد الخرسانية في منطقة لوران، ناهيك عن سقوط لوحة إعلانات بسبب شدة الرياح.

وسط الإسكندرية أكثر المناطق تضررا من العاصفة

وفي وسط الإسكندرية كانت الأمور ليست على ما يرام، حيث كانت أكثر الأحياء تضررا من العاصفة، وذلك من خلال رفع عامود إضاءة سقط نتيجة العواصف والرياح الشديدة، خلف نفق الشاطبي بطريق الكورنيش، حيث تم فصل التيار ورفع العامود، بالتنسيق بين إدارة الكهرباء وقطاع الإضاءة العامة بشركة الكهرباء.

كما تم في السياق ذاته فصل التيار وقطع كابل كهرباء متدلي برصيف المشاة، من أعلى كشاف العامود خلف مبنى جامعة الإسكندرية، تقاطع شارع هيرودوت مع شارع طريق الجيش الشاطبي وذلك حرصا علي سلامة الأرواح.

جسم معدني معلق في عقار بسبب العاصفة

وفي استجابة سريعة للبلاغ الواد للحي تم التوجه إلى مبني حركة بريد الإسكندرية بمحطة مصر لوجود جسم معدني معلق بالدور الـ14 بالمبنى، يخشى سقوطه، حيث توجهت إدارة المتابعة للمكان وتمت المعاينة بمعرفة الحماية المدنية، وتبين وجود قطعة من الجلادنج معلقة بالدور 14، وتم التنبيه علي المسئولين بإزالتها وجاري العمل.

وفي ذات السياق تعامل حي غرب مع سقوط عامود إضاءة عامة والذي يمثل خطورة على المارة والمواطنين، وذلك أمام الموقف الجديد بجوار البنزينة، حيث على الفور تم فصل التيار الكهربائي والشبكة عن عامود الإضاءة وإزاله الخطورة حفاظا على سلامة المارة والمواطنين.