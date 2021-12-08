محافظ الإسكندرية: عودة امتحانات «رابعة ابتدائي» غدا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنّ المحافظة تعيش حاليًا أجواء نوة القاسم التي بدأت منذ أربعة أيام، موضحًا أنّ الأمطار اليوم، كانت خفيفة وليست متوسطة وارتفاع الأمواج تراوح بين ثلاثة إلى خمسة أمتار، بينما تراوحت سرعة الرياح بين 65 كيلومترًا إلى 70 كيلومترًا في الساعة.

مشكلة تسببها الأمواج المرتفعة

وأضاف «الشريف»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الأربعاء، أنّ شدة الرياح والأمواج سوف تهدأ تزامنًا مع ساعات الفجر، وغدًا لن تشهد المحافظة هطول أي أمطار، وسوف تعود المدارس للعمل وأداء امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

وأكدّ محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعاني من مشكلة في أجواء الطقس السيء؛ وهي أنّ الأمواج المرتفعة المحملة بالرمال تضرب سور «الكورنيش»، ما يسبب تراكم للرمال في الشوارع، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، ولذلك يستخدمون «لوادر صغيرة» تجمع هذه الرمال وتنقلها على جانب الطريق.

الرد على الساخرين من المحافظة

ورد محافظ الإسكندرية على الساخرين من صور اللوادر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا: «بعض الناس اللي مش فاهمين، بيقولوا إنّ محافظة الإسكندرية بتنقل مياه الأمطار باللوادر، وهم لا يدركون أننا نتعامل مع الرمال وليس المياه».

تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري

وكشف أنّ المحافظة عطلت اليوم عمل المدارس لتسهيل الحركة المرورية، واليوم مر بشكل جيد، مشددًا على أنّ مواعيد النوات اختلفت نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وأدت أيضًا إلى ظاهرة الطقس السيء التي لم يسمع بها أحد من قبل، ورجال شركة الصرف الصحي موجودين في الشوارع منذ أربعة أيام لتسهيل حركة المرور.