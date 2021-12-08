التحويلات المرورية بطريق الإسكندرية.. مسافة 11 كيلو لمدة 3 أشهر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن التحويلات المرورية بطريق الاسكندرية - مطروح، التي تمتد على مسافة 11 كيلو، لتنفيذ أعمال كشط ورصف وتركيب حاجز خرساني، بداية من يوم غد الخميس الموافق 9 ديسمبر، ولمدة 3 أشهر.

التحويلات المرورية بطريق الاسكندرية

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن التحويلات المرورية بطريق الإسكندرية والتي أجرتها بالفعل، وذلك في المسافة من الكيلو 143.5 حتى الكيلو 154.5، بغرض تنفيذ أعمال ربط الطريق الرئيسي والطريق الداعم المستحدث وهي عبارة عن أعمال كشط ورصف وتركيب حاجز خرساني، لمدة 3 أشهر، وذلك اعتبارا من غد الخميس الموافق 9 ديسمبر الجاري.

تحويلات طريق الإسكندرية

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تكثيف خدماتها المرورية على الطريق في المسافة التي سيتم فيها التحويلات المرورية بطريق الاسكندرية، وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع التحويلات المرورية بطريق الاسكندرية، والتي تجري لتنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي»، وهو ما يستلزم استقطاع حارة مرورية أقصى يمين الطريق الرئيسى في الاتجاهين.

خدمات مرورية

كما نوّهت الإدارة العامة للمرور، إلى أنها بجانب نشر الخدمات المرورية اللازمة، فإنها تجري على مدار الساعة تنسيقا مع الشركة المنفذة لأعمال الكشط والرصف وتركيب الحاجز الخرساني، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وقائدي السيارات، كما ناشدت قائدي السيارات، إتباع تعليمات رجال المرور والخدمات الأمنية والمرورية المنتشرة بالطريق، لضمان سلامتهم وحرصا على حياتهم.

جهود المرور

وتبذل الإدارة العامة للمرور، جهودا مضنية، لإجراء الترتيبات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين، خلال فترة التحويلات المرورية بطريق الإسكندرية، وكذا من أجل تسيير الحركة المرورية، وتجنب الزحام المتوقع خلال فترة التحويلات المرورية بطريق الاسكندرية.