هطول أمطار على الإسكندرية بعد قرار استئناف الدراسة غدا

عادت الأمطار للهطول مجددا على الإسكندرية، فور إعلان استئناف الدراسة غدا، في جميع المدارس، حيث ضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة عددا من مناطق الإسكندرية، منذ قليل، بعد يوم يعد خاليا من الأمطار، لكنه يشهد عاصفة من الرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر.

70 كم في الساعة سرعة الرياح في الإسكندرية

وشهدت الإسكندرية اليوم رياحا شديدة السرعة، ووصلت سرعتها من 60 لـ 70 كيلو متر في الساعة، كما ارتفعت الأمواج إلى 5 أمتار اليوم، والامطار من خفيفة لمتوسطة وذلك بحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

الأمواج تضرب أسوار الكورنيش

وأوضح محافظ الإسكندرية في تصريحات صحفية منذ قليل، أن الأمواج عندما ترتفع تضرب أسوار الكورنيش وتتساقط المياه على طريق الكورنيش بالكامل، مما يؤدي لتراكم كميات من الرمال، مما يدفع لوضع لوادر على جانبي الطريق لتنظيف الرمال لمنع حدوث مشكلات مرورية.

عربات الصرف الصحي مستعدة منذ 3 أيام

وأكد أن عربات الصرف الصحي مستعدة منذ 3 أيام للتعامل مع أي كميات مياه زائدة، وتم تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع هيئة الأرصاد، وحال وجود امطار متوسطة يتم تعطيل الدراسة، وحال كانت غزيرة يتم تعطيل الدراسة والمصالح الحكومية حرصًا على الأبناء ورغبة في ترك الشوارع فارغة.

انتظام الدراسة في الإسكندرية غدا

وتبع ذلك قرار بانتظام الدراسة غداً الخميس 9 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.