تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية لـ4 مهن في الإسكندرية

أناب وزير القوي العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، «ياسر سعيد»، بتسليم خريجي الدورات التدريبية من الجنسين، شهادات اجتيازها، بمهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول.

المتدربون اجتازوا الدورات بتقدير جيد جدا وامتياز

وقال مدير المديرية في بيان لها، إن المتدربين اجتازوا الدورات بتقدير جيد جدا وامتياز، وتم تدريبهم في مراكز التدريب التابعة للمديرية، لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات المحافظة المختلفة، وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها.

وأكد مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة بضرورة الاهتمام بملف الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر2020.

بدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم حكومي

وأوضح «ياسر سعيد»، أنه تم عقد لقاء مع جميع المتدربين الذين اجتازوا اختبارات نهاية التدريب بنجاح وذلك بقاعة التدريب بالمديرية للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية، وكذا تم مناقشة استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية.

وخلال المناقشة بين مدير المديرية والشباب طالبوا بعقد دورات تدريبية إضافية متقدمة لتطوير وتنمية مهاراتهم التي اكتسبوها من خلال التدريب، فضلا عن النزول إلى الشركات في زيارات ميدانية للتعرف علي مجالات العمل المختلفة قبل البدء في العمل، وذلك بحضور «إيفيت عبد المسيح»، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، وداليا الباحث، بإدارة مراكز التدريب، وبسمة مصطفى مدير مركز تدريب مهني محرم بك.