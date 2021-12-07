249 فرصة عمل في القطاع السياحي بالغردقة تعلنها القوى العاملة

بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اليوم، قبول طلبات 249 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في 48 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقرى السياحية في الغردقة ومرسى علم والقصير، بحسب بيان لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن المديرية وفرت فرص العمل في إطار جهودها للحد من مشكلة البطالة، وتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف توفير فرص عمل للشباب في كافة المجالات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل وظائف القوى العاملة، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

تفاصيل وظائف القوى العاملة

من بين فرص العمل المطلوبة 20 طباخا، و23 فرد أمن، و30 عامل تجهيز وتحضير، و24 مشرف غرف، و32 مضيف، و5 عمال كافتريا العاملين، و11 مساعد مضيف.

ووفقا لصفحة الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلنت الوزارة عن توفر 19 فرصة لعمال زراعة، و 6 عمال مناطق عامة، و2 فني سلامة صحة مهنية، بجانب 16 عامل استيوارد، بالإضافة إلى 3 أخصائي تنمية مهارات، وموظفين استقبال، و3 مساعد رئيس مطبخ، و2 باص بوي، ورئيس اصطاف بارات، و3 رئيس اصطاف مطعم، ومساعد مدير المكاتب الأمامية، وعدد 2 مشرف مكاتب أمامية، ومنقذ شاطئ، وكبير طهاة.

كما أعلنت الوزارة عن توفر فرص العمل من بينها 4 مشرف أدوار، وموظف علاقات نزلاء، بالإضافة إلى 2 فني سباكة، و2 عامل إشراف، ومساعد شيف اسيتوراد، وفني معدات، و2 فني نقاشة، ومشرف وردية، و2 مشرف حجز، وعامل مغسلة، و3 عمال غرف.

ومن ضمن فرص العمل المتاحة، رئيس قسم خباز، و3 عمال مخازن، وعدد جنايني، و2 فني تبريد وتكييف و2 نجار، وفني كهرباء، ورئيس قسم شحن، ومساعد رئيس قسم شحن، و2 مدير مطعم، و2 رئيس مضيفين، بالإضافة إلى 2 مساعد رئيس قسم حلواني، ومدير أغذية ومشروبات، وكبير مهندسين، ومشرف محاسبة ومدفوعات، ومشرف نشاط رياضي، ومشرف مشتريات، ومساعد مدير أغذية ومشروبات.

كيفية التقدم لوظائف القوى العاملة

على الراغبين في العمل بتلك المهن المطلوبة التقدم بمقر المديرية الكائن بشارع المصالح الحكومية في ميدان الدهار بالغردقة.