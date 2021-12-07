6836 وظيفة برواتب تصل لـ11 ألف جنيه تطرحها القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل، عن طرح «6836 وظيفة جديدة» خلال شهر ديسمبر الجاري، بمنشآت القطاع الخاص في القاهرة والعديد من المحافظات، برواتب مجزية تبدأ من 1500 جنيه كحد أدنى وتصل إلى 11 ألف جنيه في بعض الوظائف التي تحتاج الى مؤهل دراسي وخبرات محددة، ضمن خطة وزارة القوى العاملة للمساهمة في الحد من معدلات البطالة، بتوفير آلاف فرص العمل لحاملي جميع المؤهلات الدراسية، بخبرات ودون خبرات .

«سعفان»: توفير فرص العمل اللائقة للشباب

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن وزارة القوى العاملة واصلت دورها المنوط بها لتوفير فرص عمل لائقة لشباب مصر، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا الى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبري، لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير القوى العاملة أنه بجانب النشرة القومية الدورية النصف شهرية والشهرية للتشغيل، فإن الوزارة تسعى أيضا إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال ملتقيات التوظيف التي تعقدها في المحافظات بالتنسيق مع رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.

فرص العمل المطروحة للشباب

«الوطن»، تستعرض في السطور التالية أهم الوظائف التي نجحت وزارة القوى العاملة، عبر النشرة القومية للتشغيل، في توفيرها بالقطاع الخاص، خلال شهر ديسمبر الجاري وهي على النحو التالي :

شركة الفرجاني للتجارة وبياناتها على النحو التالي :

العنوان : 40 شاعر نصوح أمام شركة المياه - حدائق الزيتون

وتطلب :

-10 أمين مخرن - مؤهل عالي - حتى سن 40 سنة - خبرة - المرتب 2800 جنيه

-25 مشرف كاشير - حتى 35 سنة - خبرة من 1- 3 سنوات

-10 كاشيرة صباحي -حتى 30 سنة -المرتب : 2650 جنيها

-50 كاشير مسائي - حتى 35 سنة -المرتب 2800 جنيه

-10 مدخل بيانات - حتى 35 سنة المرتب 2500 جنيه

-20 موظف استعلامات -حتى 35 سنة -المرتب 2500 جنيه

الشروط : مؤهل عالي - فوق متوسط

- 5 مدير فرع - خبرة خمس سنوات -السن: تحت 50 سنة

-15 مدير قسم - خبرة من سنة إلى 3 سنوات حتى 40 سنة

-55 مشرف (أغذية جافة - بقالة - جزارة - مجمدات) خبرة من سنتين إلى 3 سنوات، المرتب من 2850 جنيه إلى 3200 جنيه

-50 منسق ممرات - حتى 30 سنة - المرتب : 2500 جنيه

-15 مشرف أمن - حتى 50 سنة -المرتب 2850 جنيها

-50 فرد أمن -حتى 45 سنة -المرتب 2400 جنيه

-20 مراقب كاميرات - مؤهل متوسط - حتى 30 سنة - المرتب 2400 جنيه .

-50 بائع مجمدات حتى 35 سنة -المرتب: 2500 جنيه

الشروط : مؤهل متوسط

-50 بائع جزارة برازيلي - بقالة - خبرة حتى 50 سنة - راتب : 3000 جنيه

-20 سائق رخصة أولى - ثانية - حتى 50 سنة -عمل 12 ساعة - خبرة من سنة إلى 3 سنوات -المرتب 4000 جنيه

-40 عامل مخزن - حتى 35 سنة -عمل 12 ساعة -المرتب : 3450 جنيها

- 35 عامل نظافة - حتى 50 سنة -المرتب 2400 جنيه .

المزايا: تأمين طبي -اجتماعي - العمل بفروع الشركة (الزيتون - النعام -عين شم - احمد اسماعيل - المنشية الجديدة- أحمد عصمت - المطرية -النزهة الجديدة - جمال عبد الناصر -جسر السويس -فيصل - العروبة- الهرم - أكتوبر - أحمد عرابي المهندسين» .

وإليكم أهم الوظائف بالتفاصيل الكاملة :