جلسة مباحثات مشتركة بين وزير البترول ورئيس شركة أباتشى الأمريكية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع جون كريستمان، رئيس شركة أباتشى الأمريكية، بحضور ديفيد تشي، نائب رئيس الشركة ومسئولي الشركة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر البترول العالمي بمدينة هيوستن الأمريكية.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، وتكثيف أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز بمناطق عملها المختلفة، وذلك في ضوء برنامج تحديث وتطوير الشركات المشتركة، التى تساهم فيها أباتشى، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا على تعديلات اتفاقية الشركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

شركة أباتشي أحد شركاء قطاع البترول

وأوضح وزير البترول، أن شركة أباتشي تُعد أحد شركاء قطاع البترول الأساسيين ولها قصص نجاح مهمة وحققت نتائج متميزة خلال فترة عملها في مصر والتي تمتد لأكثر من 25 عامًا، خاصة بمنطقة الصحراء الغربية التي تمثل أهم مناطق إنتاج مصر من الزيت الخام، والتي لازالت تزخر بالفرص الجاذبة لتحقيق اكتشافات من طبقات جيولوجية جديدة بما يدعم معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول الخام خلال الفترة المقبلة، ونتطلع للعمل سوياً لعدة أعوام قادمة حيث تقوم مصر بالتوسع فى إنتاج الطاقة وأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.

ومن جانبه أكد رئيس شركة أباتشي، أن مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، مشيرًا إلى التزام الشركة بتنفيذ خططها الاستثمارية ورفع كفاءة العمليات لزيادة معدلات الإنتاج من خلال تطبيق تكنولوجيات وتقنيات حديثة في أنشطة الحفر والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ برامج وخطة تدريب وتطوير الكوادر البشرية.

وزير البترول يزور الجناح المصري بمتحف العلوم الطبيعية

هذا وقد زار المهندس طارق الملا، الجناح المصري بمتحف العلوم الطبيعية بمدينة هيوستن، الذي ساهمت شركة أباتشى في تطويره وفتحه أمام الجمهور في 20 نوفمبر الماضي، بما يسهم في نشر الميراث الثقافي المصري بالولايات المتحدة، وتبلغ مساحة الجناح المصري 11600 متر مربع، ويحتوى على مختلف نواحي الحياة المصرية القديمة وبه 92 عملًا فنيًا موزعين على 8 غرف.

وتقدّم وزير البترول بالشكر لشركة أباتشي ومتحف هيوستن للعلوم الطبيعية، على العرض الكبير لتاريخ مصر القديم، مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية والأثرية توضح تاريخ مصر القديم وأرثها الغنى، وتأخذ الزائرين إلى مكان وزمان كانوا فقط يقرأون عنه.