تشابه بين «من أجل زيكو» وفيلم أجنبي: «شامين ريحة Little Miss Sunshine»

ردود أفعال إيجابية رصدها البرومو الدعائي الأول لفيلم «من أجل زيكو» إخراج بيتر ميمي، حيث وصلت مشاهداته لأكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحه على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك استعدادا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي 5 يناير المقبل، والذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم المصري «من أجل زيكو» حول عائلة تقرر خوض رحلة على الطريق بسيارة متهالكة لدفن الموتى من القاهرة إلى واحة سيوة، من أجل أن يشترك الطفل «زيكو» أو «زكريا» في مسابقة للأطفال العباقرة، وتنطلق العائلة الأب «كريم محمود عبد العزيز» والأم «منة شلبي» والخال «محمود حافظ» والجد «محمد محمود» بالإضافة إلى الطفل، في رحلة محفوفة بالمخاطر والمفاجأت للوصول إلى المسابقة في الوقت المناسب.

البرومو الدعائي لفيلم «من أجل زيكو»

وأمام حالة الاحتفاء بفيلم «من أجل زيكو» قبل عرضه، تطرق عدد كبير من المشاهدين إلى التشابه الكبير بين قصة الفيلم مع الفيلم الأمريكي «Little Miss Sunshine» إنتاج عام 2006، الذي تدور أحداثه حول عائلة تقوم برحلة عبر البلاد بحافلة صغيرة من نيومكسيكو إلى كاليفورنيا، من أجل توصيل ابنتهم الصغيرة إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال الأطفال، وتجمع الرحلة الأب والأم والخال المكتئب والجد، بالإضافة إلى الابن الذي يرفض الكلام نهائيا.

وترشح فيلم «Little Miss Sunshine» إخراج جوناثان دايتون وفاليري فارس، لـ4 جوائز أوسكار من بينهم جائزة أفضل فيلم، ولكنه فاز بجائزتي أوسكار أفضل سيناريو أصلي لمايكل أرندت وأفضل ممثل مساعد لألان أركين.

الجمهور عن التشابه بين «من أجل زيكو» و««Little Miss Sunshine»: «منقوش»

وتوالت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حول التشابه الكبير بين العملين، حيث علق أحد المتابعين في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «أي حد شاف Little Miss Sunshine وشاف بوستر الفيلم بس هيعرف علطول يعني حتى مش هياخد شوية وقت»، وأضاف آخر: «اللي متشوق يشوف فيلم من أجل زيكو اللي هينزل في يناير الجاي، ممكن ياخد فكرة عنه ويشوف فيلم little miss sunshine».

بينما تسألت إحدى المتابعات: «هو فيلم من أجل زيكو منقوش من little miss sunshine ولا أنا متهيألى»، وعلق متابع آخر قائلا: «شامم ريحة Little Miss Sunshine».