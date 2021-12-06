«من أجل زيكو» لـ محمد محمود في دور العرض 5 يناير

أعلن الفنان محمد محمود، عرض فيلمه الجديد «من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، يوم 5 يناير بدور العرض، ونشر «بوستر» الفيلم عبر حسابه الشخصي «فيس بوك».

وعلق محمد محمود على صورة البوستر قائلاً، «من أجل زيكو، بجميع دور العرض 5 يناير 2022»، وتدور أحداث الفيلم حول مفارقات كوميدية متنوعة بين بطلي العمل، وتجسّد الفنانة منة شلبي دور فتاة تسكن في منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

تفاصيل فيلم «من أجل زيكو»

وسبق ونشر المخرج بيتر ميمي صورة تجمع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، ومحمود حافظ، وعلق عليها قائلا «فيلم من أجل زيكو.. انتظروا الرحلة الشتاء اللي جاي إن شاء الله».

أبطال فيلم «من أجل زيكو»

يشارك في فيلم «من أجل زيكو»، عددًا من الفنانين، منهم كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنَّه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال المخرج بيتر ميمي

يعتبر آخر أعمال المخرج بيتر ميمي الذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً هو فيلمه «موسي»، الذي تعاون فيه مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وملك قورة، وصلاح عبدالله، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.

وحقق الفيلم اول أمس مايقرب من 219 جنيه فقط، ويعتبر فيلم «موسى» واحدا من ضمن «سلسلة المستضعفين» التي أعلن عنها المخرج بيتر ميمي مؤخرا، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وأن فيلم «ملاك الموت» للفنان أمير كرارة سيكون ثاني أعمال هذه السلسلة.