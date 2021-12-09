الجنايات تقضي بالحكم في قضية جريمة الإسماعيلية اليوم  

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشارين ولاء مجدي الطاهر، وياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، بسكرتارية هيثم عمران، اليوم الخميس، الجلسة الأخيرة في قضية محاكمة سفاح الإسماعيلية «عبد الرحمن دبور»، الذي قتل عاملاً بطريقة بشعة في وضح النهار بمنتصف شارع الثلاثيني، ونحر عنقه حتى فصل رأسه عن جسده، وحمل الرأس بيده وسار متجولاً بها بين المارة.

الجلسة الأخيرة لمحاكمة سفاح الإسماعيلية

ومن المقرر أن تكون جلسة اليوم هي الأخيرة في محاكمة جريمة الإسماعيلية، وينتظر أهالي المجني عليه، النطق بالحكم في القضية بعد تأجيلها مرتين خلال الأسبوع الجاري.

المحكمة تستمع لمحامي سفاح الإسماعيلية

واستمعت المحكمة الإثنين الماضي لدفاع محامي سفاح الإسماعيلية المنتدب من قبل نقابة المحامين للدفاع عن عبد الرحمن دبور الشهير إعلامياً بـ«سفاح الإسماعيلية»، فيما استمعت أيضاً لأقوال الشهود في الواقعة بينهم شقيقته ووالدته، بالإضافة إلى مرافعة مصطفى ذكري وكيل النائب العام مُمثلاً عن النيابة العامة، والذي أمر بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لبشاعة الجريمة التي ارتكبها والتي اهتزت لها السماء.

إخراج المتهم من القفص

وكان قد أمر القاضي بإخراج المتهم من القفص استجابة لطلب والدته أن تلتقيه خارج القفص، واحتضنت والدة المتهم ابنها وانهارت من البكاء، وظلت تدعي له بأني ينجيه من تلك المصيبة، فيما خر المتهم ساجداً وقبل قدمي والدته ويديها، بينما أخبرت والدته القاضي بأنّه أفضل أبنائها وكان ملتزماً دينياً وأنّ المخدرات هي السبب في جريمته.