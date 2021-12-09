فيلم المحكمة يتصدر إيرادات أمس بـ 104 آلاف جنيه وينافس 8 أفلام أخرى

تستعد دور العرض خلال الفترة المقبلة لاستقبال أكثر من فيلم سينمائي جديد، تزامناً مع استمرار عرض 9 أفلام أخرى بدور العرض، وهي «المحكمة، عروستي، العارف، فرق خبرة، الإنس والنمس، ماكو، 200 جنيه، البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين، موسى».

فيلم المحكمة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن» إن إجمالي إيرادات، فيلم المحكمة أمس، وصلت لإجمالي 104 آلاف جنيهًا، وهو من بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، وجميلة عوض ويسرا اللوزي، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

فيلم عروستي

جاء فيلم عروستي في المركز التاني، حيث حقق إيرادات 45 ألف جنيهً، الفيلم بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، تأليف مصطفى البربري ومن إخراج محمد بكير، بينما حقق فيلم النمس والإنس إيرادات بلغت 24 ألف جنيهًا، وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، وسيناريو وحوار شريف عرفة، كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة.

فرق خبرة

أما فيلم فرق خبرة، فجاء في المركز الثالث بإيرادات بلغت 20,691 جنيهًا، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، طه الدسوقي، سينتيا خليفة ومحمود البزاوي، فضلا عن مشاركة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر ظهور لها، من تأليف وإخراج شريف نجيب.

فيلم البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين

وحصد فيلم البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين، إيرادات بلغت 20 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

فيلم العارف

أما فيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، حقق ألفين جنيه، ويشاركه البطولة أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم ماكو

يليه فيلم ماكو الذي حقق 1,686جنيها، وهو من بطولة مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنان التركي مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي، تأليف أحمد حليم ومحمد حفني، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، بينما حقق فيلما موسى 837 جنيها.