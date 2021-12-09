«عبد الوهاب» يبحث مع كبرى الشركات المجرية الفرص الاستثمارية في مصر

اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع كبرى الشركات المجرية في ثان أيام زيارته للعاصمة المجرية «بودابست»، على رأس وفد من المستثمرين المصريين، لتفعيل فرص الشراكة الاستثمارية مع الجانب المجري، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والسفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في دولة المجر.

عقد لقاءات مع الشركات المجرية

وخلال الزيارة، تم عقد لقاءات متعددة مع كل من شركة Tungsram، العاملة في مجال الصناعات الضوئية وتقديم الحلول المبتكرة المرتبطة بإضاءة الطرق وذلك في 22 دولة وتقوم بتصدير 98٪ من إنتاجها، بالإضافة إلى شركة «جانز الهندسية»، وتعمل في مجال الهندسة والتصنيع وإنتاج الطاقة والآلات ومحطات الطاقة النووية، وهي تابعة لـشركة «جانز القابضة»، ومجموعة «أتومينرجوماش»، التي تضم أكثر من 50 مؤسسة تعمل في مجال الصناعات الهندسية للطاقة في أوروبا الشرقية، ومجموعة KÉSZ، وهي إحدى أكبر شركات البناء والتشييد في المجر، وشركة korostej للصناعات الغذائية والتي تقوم بتصدير منتجاتها لأكثر من 50 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا.

استعراض أهم الفرص الاستثمارية

كما تم عقد لقاء مع بنك التصدير والاستيراد المجري، الذي يقدم الخدمات التمويلية للشركات المجرية التي تستهدف الاستثمار في الخارج.

وبحث الجانبان خلال اللقاءات الثنائية، سبل تقديم الدعم اللازم لبدء نشاط الشركات في مصر بما فيها التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار فضلاً عن استعراض أهم الفرص الاستثمارية محل الاهتمام.

كما استعرض عبد الوهاب أهم الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين المهتمين بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر، ودورها في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة على جعل مصر مركزًا رئيسيًا لاستثمارات الشركات المجرية بالمنطقة.