محمد السلاب: نحتاج تسهيل الإجراءات لدفع الاستثمار

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء وزيرة التخطيط «مثمر»، قائلا: نحتاج النظر إلى المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات، ورفع المعاناة التي تواجههم فيما يتعلق بشراء الأراضي.

خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وقال السلاب: من المفترض أن يكون هناك حوافز تساعد المستثمر لكي يقف على قدميه لتجاوز الأعباء، محذرا من أن الصعوبات التي تواجه المستثمر قد تدفعه للبعد عن الاستثمار في السوق المصري.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لأي قطاع هي الصناعة.

وأوضح أن هناك دولا واجهت أزمات كبيرة، والصناعة هي التي تسندها، مشددا على ضرورة تشجيع ودعم الصناعة.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كل طرف بالقيام بدوره وممارسة اختصاصاته، رافضا النظر للمصنع والمستثمر على أنه ماكينة إتاوة، قائلا: مينفعش أبص له في رزقه، الفلوس دي بيتعب فيها وآلاف العمالة والتأمينات وغيرها من الالتزامات.

حلول سريعة

وأشار محمد السلاب، إلى أن هناك تشابكات بين الوزارات المختلفة، وهو أمر غير صحي، متسائلا: فين الشباك الواحد؟.

ولفت إلى أن هناك حوالي 110 ألف مصنع، وهناك حوالي 5 آلاف مصنع مغلق، قائلا: مش هنستنى لما نطور التعليم الفني، اللي ممكن يستغرق 5 او 6 سنوات، ولازم حلول سريعة، ومصر لديها فرصة ذهبية لدعم الصناعة والنهوض بها.