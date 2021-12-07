رئيس هيئة الاستثمار ووفد من رجال الأعمال في زيارة للمجر.. لقاءات ومنتدى

وصل وفد مصري إلى العاصمة المجرية، بودابست، يضم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة، في زيارة تهدف إلي تفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين.

لقاءات حكومية مع الجانب المجري

ومن المقرر أنَّ يعقد المستشار محمد عبدالوهاب لقاءات حكومية مع الجانب المجري، تشمل وزارات الشؤون الخارجية والتجارة، ووكالة تنمية الصادرات المجرية، إضافة إلى عقد اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة المجرية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري المجري، وكبرى الشركات المجرية.

وسيتمّ خلال هذه اللقاءات، استعراض تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والمشروعات القومية التي نفذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار لاستقبال استثمارات جديدة، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع العلاقات الطيبة بين البلدين.

افتتاح منتدى الأعمال المصري المجري

كما سيفتتح رئيس هيئة الاستثمار، فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، الذي يشارك فيه كبرى الشركات ورجال الأعمال من الجانبين وممثلو مجتمع الاستثمار في المجر، وسيتمّ خلاله تنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال لبحث تنفيذ استثمارات مشتركة، والاستفادة من الخبرات المجرية في مجالات الصناعات الهندسية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة ومعالجة المياه.