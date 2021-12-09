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شقيق ضحية الإسماعيلية يطالب بإعدام السفاح علنا: «أنا اللي مربيه»

زوجته: حقك جاء يا أحمد عشان أنت مظلوم

كتب:

هبة هشام وشريف سليمان
12:15 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
سفاح الإسماعيلية

سفاح الإسماعيلية

أعربت زوجة ضحية واقعة الإسماعيلية، خلال بث مباشر مع «الوطن»، بسبب إحالة أوراق المتهم عبدالرحمن نظمي سفاح الإسماعيلية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

قريبة الضحية: جالي في الحلم النهاردة وكان زعلان

وقالت: «حقك جاء يا أحمد عشان أنت مظلوم»، وردت إحدى قريباته: «هفرحه عشان جالي في الحلم النهاردة وقالي أنا نايم زعلان»، وقالت أخرى: «هنروح له الترب وهنقوله حقك جالك يا أحمد، يا رب نشوفه في المشنقة متعلق قدام العالم».

شقيق الضحية: مش هسيب حقه

وطالب شقيق الضحية، بإعدام الجاني علنا مثلما نفّذ جريمته بشكل علني: «القضاء المصري عادل والحكومة عادلة، ونشكر الحكومة ومدير الأمن والمستشارين وقسم ثاني الإسماعيلية بأكمله، أنا اللي مربيه وغلبان وملوش في حاجة، لكن بقاله سنتين عمال يعمل قلة أدب بسبب الشرب، عنده غل وكان عاوز يموت حد، ومش هناخد عزاء في واحد اتقتل علنا، وأخوه بيقول مش هسيب حق أخويا، وأنا معرفش إحنا عملنا له إيه».

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