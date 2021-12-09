«أحمد حلاوة» يحذر من منتحل شخصيته على «فيس بوك»: «بيطلب فلوس وتبرعات»

حذر الفنان أحمد حلاوة، جمهوره ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، من قيام شخص بانتحال صفته والنصب باسمه، وفقا لما كشفه الفنان الكبير في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «في نصاب بينتحل اسمي ويطلب مبالغ من المال لعمل الخير المزيف، هذا الشخص يستغل اسمي وأنا غير مسئول عن هذه الصفحة».

أحمد حلاوة: استغل اسمي.. وسأتقدم ببلاغ رسمي

وأكد الفنان أحمد حلاوة أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الزج باسمه في عملية «نصب»، على حد تعبيره، موضحا: «سوف أتقدم ببلاغ رسمي ضد تلك الصفحة التي تم إنشائها بإسمي، وأُحمل من أنشائها المسئولية القانونية الكاملة»، كما طالب متابعيه بتقديم بلاغات لإدارة «فيس بوك»، من أجل إغلاق الحساب الذي يتابعه قرابة 5 آلاف شخص.

وكشف الفنان أن الأمر لم يقتصر على طلب الأموال فقط بل زعم أنه يستطيع مساعدتهم في دخول مجال التمثيل: «هذا المحتال يطلب مبالغ مالية وتبرعات بالإضافة إلى إدعائه قدرته على إدخالهم مجال التمثيل مستغلا اسمي واحترام الناس لي، وأشهد الله أني برئ من ذلك».

قبل أحمد حلاوة.. فنانون تعرضوا لانتحال الشخصية على الـ «سوشيال ميديا»

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها المشاهير للنصب بأسمائهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سبق وحذر الفنان أحمد فهمي، من شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع أشخاص وفنانين بدعوى مشاركته في عمل عالمي، وذلك في سبتمبر الماضي، ونشر «فهمي» مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، يحذر أصدقائه وجمهوره من الانسياق وراء هذا الشخص، قائلا: «أريد أن أوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم، أنا لا أتواصل مع المعجبين إلا من خلال السوشيال ميديا والصفحات الموثقة».

وتابع: «كما أنني لا أتواصل مع أي فنان أثناء تصوير أي عمل، ولكن هناك جهات مختصة هي التي تتواصل مع فريق العمل، أرجو من الجميع سواء فنان أو شخصية عامة أو مغني أو شيء من هذا القبيل تحري الدقة».

كما قال الفنان محمد عطية في يونيو الماضي إن هناك شخص انتحل شخصيته وقام بالتواصل مع أكثر من 25 فنانة لبنانية، بدعوى المشاركة في عمل فني، وأوضح عطية عبر حسابه على «إنستجرام»: «الشخص ده مش أنا ومفيش أي شيء من اللي بيقوله صحيح ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للاتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج».