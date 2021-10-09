أحمد حلاوة يوصي بضرورة ألا يزيد مدة العرض المسرحي عن 90 دقيقة

يختتم مهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشر، الليلة في دار الأوبرا، وطالب الفنان الدكتور أحمد حلاوة، رئيس لجنة التحكيم لاختيار أفضل الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان، المشاركين مستقبلاً بضرورة الالتزام بوقت محدد للعرض.

وشدد أحمد حلاوة، في كلمته خلال القاء التوصيات في حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، على ضرورة أن تكون مدة العرض لأي مسرحية، لا تزيد عن ساعة ونصف، متابعا: «مش معقول نلاقي عرض يزيد عن ساعتين، هذا أمر مرهق جدا للجنة التحكيم».

كما أكد ضرورة الاهتمام باللغة العربية وقواعدها السليمة وذلك فيما يخص الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان القومي للمسرح لدورته المقبلة.

وأعرب أحمد حلاوة عن سعادته لوجود فرق مسرحية وممثلون صاعدين، مطالبا إياهم بضرورة الدراسة لثقل موهبتهم.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اعتذرت عن حضور حفل ختام مهرجان القومي للمسرح لدورته الرابعة عشر، المقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حفل الختام كل من الفنان عابد عناني، وخالد كمال، وإخراج إسلام إمام.