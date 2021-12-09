«السياحة»: بدء رحلات العمرة خلال شهر والمسموح به 200 ألف مصري

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أن الضوابط المصرية للعمرة والتي سيصدرها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأسبوع المقبل تضمنت وضع كوتة عددية للمعتمرين المصريين هذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا وأن العدد المسموح له بالسفر من مصر لأداء مناسك العمرة يبلغ نحو 200 ألف معتمر، لافتا إلى أن أولى رحلات العمرة ستنطلق خلال شهر من إعلان الضوابط.

شروط تنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الـ200 ألف تأشيرة عمرة التي حددتهم وزارة السياحة والآثار سيتم توزيعهم بالتساوي على شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، مشيرا إلى أن هناك اشتراطات يجب توافرها في الشركات السياحية التي ستنظم العمرة مثل تقديمها لخطاب ضمان بنكي فضلا عن قيامها بتوثيق عقود وكالة العمرة مع الوكلاء السعوديين، إضافة إلى وجود مشرفين سياحة دينية لدى الشركة معتمدين من قبل وزارة السياحة والآثار.

وأشار المصدر إلى أن جائحة كورونا كانت السبب الرئيسي وراء تحديد وزارة السياحة كوتة عددية، حيث أن هناك إجراءات صحية سيتم تطبيقها على المتجهين للعمرة من مصر منذ سفرهم إلى المملكة العربية السعودية، وحتى عودتهم منها تلك الإجراءات تستوجب عدم وجود أية تكدسات داخل صالات السفر والوصول بالمطارات، فضلا عن ضرورة منح إدارات الحجر الصحي بالمطارات الوقت والإمكانات الكافية للتعامل مع المعتمرين المصريين المسافرين أو العائدين من أداء المناسك.

منع بيع التأشيرات بالسوق السوداء

وأوضح المصدر أن الضوابط المنظمة للعمرة حظرت التضامن بين شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة، كما حظرت تداول وبيع التأشيرات بين الشركات، لافتا إلى أن الشركات التي سيثبت قيامها ببيع التأشيرات المخصصة لها إلى غيرها سيتم إلغاء الترخيص الخاص بها.

وشدد المصدر على أن لجنة إدارة أزمة الجوائح الصحية سيكون لها الرأي الأول والأخير في مسألة مواعيد سفر المصريين للعمرة، لافتا إلى أنه يحق للجنة إلغاء سفر المصريين للعمرة إذا ما تراءت أن السفر لأداء مناسك العمرة قد يؤدي إلى ضرر للمعتمرين المصريين سواء أثناء تواجدهم بالسعودية أو عودتهم منها.