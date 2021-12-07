«السياحة» تعلن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة الأسبوع المقبل

أكد ناصر تركي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، اليوم، أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واللجنة العليا يتم إعلانها الأسبوع المقبل؛ استعدادا لبدء إجراءات العمرة.

ضوابط العمرة

وقال تركي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الضوابط تم مناقشتها في عدة اجتماعات بغرفة شركات السياحة، بحضور عدد كبير من الشركات، كما تم مناقشتها في اللجنة العليا باستفاضة لمراعاة مصالح المواطنين، ومواكبة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

تقديم خدمات تليق بالمواطنين

وشكر جميع المسئولين، وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وجميع العاملين بالوزارة، وكذلك غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، وأكد على ثقته في مساندة الحكومة لشركات السياحة لتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري، وتحقيق أقصى عوامل الأمان والسلامة للمعتمرين.