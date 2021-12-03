شركات السياحة: جاهزون لتنظيم برامج العمرة وننتظر صدور الضوابط المصرية

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة جاهزة بنسبة 100% لتنظيم برامج العمرة، لافتا إلى أن الشركات في انتظار إصدار وزارة السياحة والأثار، الضوابط المصرية لسفر المصريين لآداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي، موضحا أن الشركات ناشدت الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة لسرعة إصدار تلك الضوابط لبدء الإجراءات التنفيذية للعمرة وتسيير الرحلات .

الإعلان عن برامج العمرة حاليا ممنوع

وأضاف لـ«الوطن»، أن الشركات السياحية لن تتمكن من الإعلان عن تنظيم أية رحلات عمرة إلا بعد صدور ضوابط العمرة المصرية، موضحا أن وزارة السياحة حذرت الشركات السياحية من خطورة الإقدام حاليا على الإعلان عن تنظيم برامج عمرة وذلك حتى لا تتعرض الشركات لجزاءات كبيرة تصل لإلغاء الترخيص .

توقعات باعتماد ضوابط العمرة الأسبوع المقبل

وأشار «الغمري»، إلى أنه بالرغم من صدور قرارا من المملكة العربية السعودية برفع تعليق قدوم المصريين لأراضيها بشكل مباشر، والذي تم البدء في تنفيذه أمس الأول الأربعاء، فضلا عن قرار فتح باب العمرة للمصريين، إلا أن رحلات العمرة من مصر لم يتم تفعيلها إلى الآن عبر المنصة الإلكترونية للعمرة.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد الانتهاء من هذا الإجراء، موضحا أنه من المتوقع أن يعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال الأيام المقبلة، الضوابط المصرية للعمرة، وتابع: «ستبدأ الشركات السياحية فى الإجراءات التنفيذية للعمرة من توثيق عقود وكالة العمرة وحجز الفنادق بمكة والمدينة ثم طرح برامج العمرة أمام المواطنين المصريين».

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية اشترطت حصول القادمين من خارج المملكة على أحد أمصال كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وذلك للسماح لهم بآداء مناسك العمرة.