«ميقاتي» يصل إلى مصر لبحث العلاقات الثنائية.. ولقاء مرتقب مع السيسي

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وصل إلى مصر، صباح اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في لبنان.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان في استقبال دولة الرئيس ميقاتي بمطار القاهرة الدولي في زيارة رسمية سبق وأن تحدث رئيس الحكومة عنها.

مدبولي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه أقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزفت موسيقى النشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني المصري، وأضافت أن ميقاتي ومدبولي استعرضا معا، ثلة من التشريفات، ثم انتقلا إلى القاعة الحكومية في مطار القاهرة.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ محادثات لرئيس الحكومة اللبنانية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة، وعدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، وكذلك قضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وتابع تقرير الوكالة أن الوفد اللبناني يضم سفير لينان في مصر، علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي، بطرس عساكر، بينما يضم الوفد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد.

ميقاتي يشيد بالمواقف المصرية تجاه لبنان

والأسبوع الماضي أشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بمسار العلاقات المصرية اللبنانية، مشيدا كذلك بموقف مصر الداعم للبنان وشعبه خصوصا بعد حادث مرفأ بيروت، كما أشاد رئيس الوزراء اللبناني بالنهضة التي تحدث في مصر والمشروعات القومية القائمة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقود نهضة حقيقية في مصر.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى مصر وسط أجواء أزمة دبلوماسية بين بيروت وعواصم خليجية، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي عن الحرب في اليمن.