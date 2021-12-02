ناقد رياضي: لبنان صمدت مثل الأبطال أمام مصر.. وأداء الفراعنة مقبول

علق علاء عزت، الناقد والمحلل الرياضي، على فوز مصر على لبنان بهدف دون رد في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب، أمس الأربعاء، لافتا إلى أن النتائج طبيعية جدا حتى الآن.

وأكد «عزت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، على قناة «الحدث اليوم»، أن منتخب لبنان صمد «صمود الأبطال» أمام مصر، موضحا أن كل التوقعات كانت تشير إلى فوز الفراعنة بمنتهى السهولة.

منتخب لبنان قدم عرضا رائعا

وأشار الناقد الرياضي إلى أن منتخب لبنان قدم عرضا دفاعيا رائعا، بدون استفزاز الجماهير: «الجماهير المصرية حزينة شوية من النتيجة، وده طبيعي جدا، لأنها تريد الحصول على الأداء والنتيجة معا»، منوها إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، استغل هذه البطولة لإجراء الكثير من التغيرات، لمعرفة أداء اللاعبين: «الناس قلقانة، وعايزة كيروش يستقر على تشكيل للمنتخب المصري، فأداء الفراعنة لم يكن جيد، لكنه مقبول بصورة كبيرة».

حارس مرمى منتخب لبنان قدم أداءً تاريخيا

وشدد علاء عزت، على أن حارس مرمى منتخب لبنان كان من المتوقع أن يحصل على أفضل لاعب في المباراة: «قدم أداءً تاريخيا، ومنع مصر من اكتساح لبنان».

وعلق الناقد الرياضي على احتفالية كأس العرب لكرة القدم في قطر، قائلا: «الحفل كان مبهرا للغاية، والهدف منه الإعلان عن جاهزية الدوحة لتنظيم حفل كأس العالم بعد ما يقرب من عام»، لافتا إلى أن الدوحة قدمت للعالم أجمع رسالة بأنها جاهزة لتنظيم كأس العالم.

وتابع: «حفل افتتاح كأس العرب لمس قلوب العرب، الأغنية الموحدة كانت رائعة، وظهور الفنان سعيد صالح كان مبهرا، والجمهور استقبل هذا الأمر بشكل حار».