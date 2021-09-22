وزير الخارجية يهنئ «ميقاتي» بتشكيل الحكومة اللبنانية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري أمس اتصالا هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، هنَّأه خلاله على نجاحه في تشكيل الحكومة اللبنانية، متمنيا له النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي.

شكري: مصر لا تدخر وسعا لدعم لبنان

وأكد شكري بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، لرئيس الحكومة اللبنانية، أنّ مصر لا تدخر وسعا في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان، بهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدما وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة.

ودعا رئيس وزراء لبنان، وزير الخارجية، إلى زيارة بلاده في أقرب فرصة، على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة المقبلة.