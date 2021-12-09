هيئة الكتاب تناقش ديوان «هنا بيتي» للأطفال يوم 14 ديسمبر

تنظم الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، حفل توقيع ومناقشة ديوان «هنا بيتي» قصائد للأطفال، الصادر عن الهيئة للشاعر الدكتور محمد حلمي حامد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر الجاري في الساعة الخامسة مساء، بالمركز الدولي للكتاب التابع للهيئة، بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة.

ويناقش الكتاب كل من محمد عبدالحافظ، مدير المركز القومي لثقافة الطفل، الشاعر السكندري جابر بسيوني، وألاء عبدالحميد، الباحثة في ثقافة وفنون الطفل، الكاتب صبحي شحاتة، كاتب أدب الطفل، والرسام الدكتور ناصر حامد، ويقدم الندوة الشاعر ناصر حامد الباحث في الفولكلور وثقافة الطفل.

أبرز المعلومات عن ديوان «هنا بيتى»

ويضم ديوان «هنا بيتي»، عن سلسلة سنابل في الهيئة، مجموعة قصائد للأطفال كتبها الشاعر، والقصائد مكتوبة بلغة فصحى سلسلة تقترب من لغة الحياة اليومية، وتتناول نظرة الطفل البريئة للعالم الصغير المحيط به في البيت، وجاءت بعض عناوين القصائد: «هنَا بيتي، وجبة الإفطار، كل جميل، عصفوري الفنان، عِفريت في الصالة، أمي، صديقتي الساعة، الوردة، أَصوات، شقاوة».

وقد حرص الشاعر على أن تكون القصائد بضمير المتكلم، فلا نميز ما إذا كانت هذه النظرة لطفل أم طفلة، كما حرص على تسجيل نظرة الطفل لوالدته التي تعمل ليل نهار.

6 أعمال شعرية للكبار والأطفال

يشار إلى أن محمد حلمي حامد محمد، شاعر وأستاذ جامعي بجامعة بنها، صدر له نحو 6 أعمال شعرية للكبار والأطفال: قصائد برية (1981) طقوس (1986) خماصا تؤوب الطيور(2011)، رسم نائلة (2012)، رداء قديم (2013)، تراب السكة (2016)، ويعد "هنا بيتي" هو الإصدار الأول للشاعر فى أدب الطفل.

في سياق آخر تستعد الهيئة العامة للكتاب لتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، المقرر انطلاقه في الفترة من 26 يناير 2022 إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.