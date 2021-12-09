على طريقة «سفاح الإسماعيلية».. إحالة أوراق سائق للمفتي قتل 3 بينهم ابنه بالشارع

على طريقة «سفاح الإسماعيلية»..أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشارين ياسر سنجاب ومصطفى البلاسي، أوراق سائق لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهام السائق بقتل 3 أشخاص بينهم طفله الرضيع وإصابة 4 أشخاص في سوق الجملة بدائرة قسم أول الزقازيق.

شخص يطعن المارة في سوق الزقازيق

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي قسم أول الزقازيق، بلاغًا من الأهالي بوجود سائق في حالة هياج واختل عقله يحمل سلاحًا يطعن المارة بسوق الجملة بدائرة القسم، وذلك في 28 مايو العام الماضي.

المتهم يتعاطى المخدرات

وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتهم "أحمد م" 37 عامًا – ويعمل سائقًا قتل 3 أشخاص بينهم نجله الطفل، وأصاب 4 آخرين قاصدًا قتلهم، كما تبين أن المتهم يتعاطي المواد المخدرة، وتم إيداعه في مستشفى لعلاج الأدمان في الفترة الأخيرة وخرج منها، وقبل الحادث كان في حالة عدم اتزان، ويحمل سلاحًا أبيض وقتل المجني عليهم وهدد بقتل من يقترب منه وروع المارة.

الأمن يضبط المتهم والنيابة تحيله لـ«جنايات الزقازيق»

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالي من ملاحقة المتهم وإلقاء القبض عليهم والتحفظ علي أداة الجريمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على جثامين المجني عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14719 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن المتوفيين واستكمال علاج المصابين.

فيما أمرت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات بعد التحقيق معه، التي عقدت عدة جلسات استمعت خلالها لشهود الإثبات واطلعت على تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، وبعد ثبوت إدانته أمرت بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم.